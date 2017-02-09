Третьяк: Шестеркин в матче Евротура с финнами сыграл безошибочно

Сборная России обыграла команду Финляндии в стартовом матче третьего этапа Евротура со счетом 2:1.

«И команда Финляндии, и команда России показывали сегодня хороший и быстрый хоккей, — сказал Третьяк. — Обе команды показали и мастерство, и желание ложиться под шайбу. Шестеркин сыграл здорово, молодец, практически без ошибок. У нас все хоккеисты достойны уважения, бьются, талантливые ребята».

В следующем матче Евротура сборная России 11 февраля сыграет с командой Швеции, финны в тот же день встретятся с чехами. В заключительный день соревнований, 12 февраля, состоятся матчи Швеция — Финляндия и Россия — Чехия.