Третьяк: Шестеркин в матче Евротура с финнами сыграл безошибочно
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 февраля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Вратарь сборной России по хоккею Игорь Шестеркин в матче Евротура против команды Финляндии сыграл практически без ошибок. Такое мнение журналистам высказал глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк.
Сборная России обыграла команду Финляндии в стартовом матче третьего этапа Евротура со счетом 2:1.
«И команда Финляндии, и команда России показывали сегодня хороший и быстрый хоккей, — сказал Третьяк. — Обе команды показали и мастерство, и желание ложиться под шайбу. Шестеркин сыграл здорово, молодец, практически без ошибок. У нас все хоккеисты достойны уважения, бьются, талантливые ребята».
В следующем матче Евротура сборная России 11 февраля сыграет с командой Швеции, финны в тот же день встретятся с чехами. В заключительный день соревнований, 12 февраля, состоятся матчи Швеция — Финляндия и Россия — Чехия.
|9.02.2017 19:30
|Зрители 6778
|основной раунд: Шведские игры
|СК "Юбилейный"
Главные тренеры
|Олег Знарок
|Лаури Марьямяки
Вратари
|Игорь Шестеркин
|Микко Коскинен 58:39
|1-й период
|Мика Койвисто
|00:27
|17:02
|Алексей Береглазов
|2-й период
|21:28
|Альберт Яруллин
|Антти Суомела
|21:52
|Мика Койвисто
|32:53
|35:08
|Алексей Кручинин (А. Светлаков, Е. Рыков)
|3-й период
|Олли Палола (Т. Саллинен, М. Койвисто)
|40:37
|Антти Эркинюнтти
|47:41
|51:54
|Андрей Светлаков
|51:54
|Андрей Светлаков
|Томи Саллинен
|51:54
|Томи Саллинен
|51:54
|58:34
|Анатолий Голышев (В. Ткачев)
Статистика
|8
|Штрафное время
|12
|5
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Павел Годек (Чехия)
|Главный судья
|Рене Градил (Чехия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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