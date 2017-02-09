Знарок отметил самоотдачу российских хоккеистов в матче с финнами

Россияне выиграли в вынесенном матче в Санкт-Петербурге со счетом 2:1.

«Тяжелая игра была. Команда понравилась самоотдачей, характером. Есть моменты, которые надо доработать, — сказал Знарок. — Ребята молодцы, сумели собраться».