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9 февраля 2017, 21:58 | Хоккей: Европа | ТАСС

Российские хоккеисты обыграли финнов в первом матче третьего этапа Евротура

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Сборная России по хоккею одержала победу над командой Финляндии со счетом 2:1 в стартовом матче третьего этапа Евротура. Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

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В составе россиян заброшенными шайбами отметились Алексей Кручинин (36-я минута) и Анатолий Голышев (59), у финнов отличился Олли Палола (41).

После этого матча российские хоккеисты переберутся в Швецию, где проходит основная часть этапа. В следующем матче сборная России 11 февраля сыграет с командой Швеции, финны в тот же день встретятся с чехами.

9.02.2017 19:30 основной раунд: Шведские игры СК "Юбилейный"
Россия 2:1 Финляндия
(0:0, 1:0, 1:1)
Главные тренеры
Олег Знарок Лаури Марьямяки
Вратари
Игорь Шестеркин Микко Коскинен
1-й период
Мика Койвисто 00:27
17:02 Алексей Береглазов
2-й период
21:28 Альберт Яруллин
Антти Суомела 21:49
Мика Койвисто 32:53
35:08 Алексей Кручинин (А. Светлаков, Е. Рыков)
3-й период
Олли Палола (Х. Хаапала, Т. Саллинен) 40:37
Антти Эркинюнтти 47:41
51:54 Андрей Светлаков
Томи Саллинен 51:54
58:34 Анатолий Голышев
Статистика
6 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Павел Годек (Чехия)
Главный судья Рене Градил (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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Вратарь Шестеркин сыграет против финнов, хоккеист Антипин пропустит матч Шведских игр

МОСКВА, 9 фев — Р-Спорт. Голкипер Игорь Шестеркин будет защищать ворота сборной России в вынесенном матче Шведских игр против финнов, защитник Виктор Антипин не примет участие в игре, сообщается на официальном сайте Федерации хоккея России (ФХР).
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