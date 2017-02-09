Российские хоккеисты обыграли финнов в первом матче третьего этапа Евротура

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В составе россиян заброшенными шайбами отметились Алексей Кручинин (36-я минута) и Анатолий Голышев (59), у финнов отличился Олли Палола (41).

После этого матча российские хоккеисты переберутся в Швецию, где проходит основная часть этапа. В следующем матче сборная России 11 февраля сыграет с командой Швеции, финны в тот же день встретятся с чехами.