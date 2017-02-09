Российские хоккеисты обыграли финнов в первом матче третьего этапа Евротура
МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Сборная России по хоккею одержала победу над командой Финляндии со счетом 2:1 в стартовом матче третьего этапа Евротура. Встреча прошла в
Санкт-Петербурге.
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В составе россиян заброшенными шайбами отметились Алексей Кручинин (36-я минута) и Анатолий Голышев (59), у финнов отличился Олли Палола (41).
После этого матча российские хоккеисты переберутся в Швецию, где проходит основная часть этапа. В следующем матче сборная России 11 февраля сыграет с командой Швеции, финны в тот же день встретятся с чехами.
Главные тренеры
|Олег Знарок
|Лаури Марьямяки
Вратари
|Игорь Шестеркин
|Микко Коскинен
|1-й период
|Мика Койвисто
|00:27
|17:02
|Алексей Береглазов
|2-й период
|21:28
|Альберт Яруллин
|Антти Суомела
|21:49
|Мика Койвисто
|32:53
|35:08
|Алексей Кручинин (А. Светлаков, Е. Рыков)
|3-й период
|Олли Палола (Х. Хаапала, Т. Саллинен)
|40:37
|Антти Эркинюнтти
|47:41
|51:54
|Андрей Светлаков
|Томи Саллинен
|51:54
|58:34
|Анатолий Голышев
Статистика
|6
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Павел Годек (Чехия)
|Главный судья
|Рене Градил (Чехия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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