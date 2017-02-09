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9 февраля 2017, 20:36 | Хоккей: Европа | Р-Спорт

Хоккеисты юношеской сборной России (до 17 лет) уступили США на турнире пяти наций

МОСКВА, 9 фев — Р-Спорт. Хоккеисты юношеской сборной России (игроки не старше 17 лет) уступили сверстникам из команды США в матче товарищеского турнира пяти наций, который проходит в чешском Брно.

Встреча, прошедшая в четверг, завершилась поражением россиян со счетом 3:4 (0:0, 0:1, 3:3). В составе российской команды шайбы забросили Владислав Котков (46-я минута), Даниил Журавлев (47) и Григорий Денисенко (60).

В следующем матче турнира российская команда сыграет против сборной Швеции 10 февраля.
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