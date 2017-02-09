Игроки сборной Латвии устроили драку на первой же тренировке Боба Хартли

Горячие латвийские парни на первой же тренировке сборной показали ее новому главному тренеру канадцу Бобу Хартли, что настроены биться за победу в следующих турнирах.

Боевой дух был продемонстрирован весьма буквально. Во время занятия на льду сцепились, а затем выяснили отношения в кулачном поединке два 25-летних игрока рижского «Динамо» — защитник Ральф Фрейсбергс и нападающий Юрис Упитис.

Интересно, что во время драки никто не пытался разнять раздухарившихся партнеров. Другие игроки и тренеры, включая самого Хартли, с интересом наблюдали за исходом поединка.

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И только когда драчуны рухнули на лед, их товарищи по сборной Латвии выполнили функции лайнсменов и растащили игроков в разные стороны.

Хартли был, наверное, несколько ошарашен таким жарким приемом. Но виду не показал. После драки он поднял сброшенную игроком крагу и подал ее наиболее пострадавшему бойцу.

Боб Хартли был назначен главным тренером сборной Латвии в конце прошлого года. Сейчас его главная цель — подготовить команду к чемпионату мира-2017. Ожидается, что одним из его помощником в сборной станет главный тренер «Лады» Артис Аболс. Тольяттинцы уже утратили шансы на попадание в плей-офф, поэтому в феврале, по сути, отправятся в «заслуженный» отпуск вместе с еще дюжиной клубов КХЛ.

Напомним, что ранее Хартли работал в НХЛ, возглавляя за океаном клубы «Колорадо», с которым в 2001-м году взял Кубок Стэнли, «Атланта» и «Калгари». За работу в «Калгари» Боб в 2015 году был признан лучшим тренером НХЛ.