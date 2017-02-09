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9 февраля 2017, 19:07 | Хоккей: Европа | Р-Спорт

Вратарь Шестеркин сыграет против финнов, хоккеист Антипин пропустит матч Шведских игр

МОСКВА, 9 фев — Р-Спорт. Голкипер Игорь Шестеркин будет защищать ворота сборной России в вынесенном матче Шведских игр против финнов, защитник Виктор Антипин не примет участие в игре, сообщается на официальном сайте Федерации хоккея России (ФХР).

Голкипер Игорь <span class=error>Шестеркин</span> будет защищать ворота сборной России в вынесенном матче Шведских игр против финнов защитник Виктор <span class=error>Антипин</span> не примет участие в игре сообщается на официальном сайте Федерации хоккея России (<span class=error>ФХР</span>). Увеличить
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Сборная России в четверг сыграет в Санкт-Петербурге против финнов в первом матче Шведских игр.

Место в воротах россиян займет Игорь Шестеркин, вторым вратарем заявлен Илья Сорокин. Пропустивший тренировку в среду из-за болезни Антипин не сыграет с финнами.

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