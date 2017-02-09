Вратарь Шестеркин сыграет против финнов, хоккеист Антипин пропустит матч Шведских игр
МОСКВА, 9 фев —
Р-Спорт. Голкипер Игорь Шестеркин будет защищать ворота сборной России в вынесенном матче Шведских игр против финнов, защитник Виктор Антипин не примет участие в игре, сообщается на официальном сайте Федерации хоккея России (ФХР).
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Сборная России в четверг сыграет в
Место в воротах россиян займет Игорь Шестеркин, вторым вратарем заявлен Илья Сорокин. Пропустивший тренировку в среду
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