Аболс: ЛФХ должна окончательно согласовать с «Ладой» назначение в штаб сборной

В среду генеральный секретарь ЛФХ Виестурс Козиолс сообщил о назначении Аболса помощником главного тренера латвийской сборной Боба Хартли, с которым он будет готовить команду к чемпионату мира-2017 в Германии и Франции.

«Федерация хоккея должна договориться с “Ладой”, отпустят ли они меня и когда. Сейчас я приехал на сбор в Латвию, и мы работаем. Я не против работы в сборной, они (ЛФХ) тоже хотели бы меня видеть в тренерском штабе, но все зависит от решения клуба, так как мой контракт с ним действует. Устная договоренность есть, но нужно окончательное решение», — сказал Аболс по телефону.

«Возможность поработать с Бобом Хартли — это очень интересно. За пару дней я уже немало для себя почерпнул: нюансы, как он это видит, как делает. Конечно, любому молодому тренеру и игроку такая работа полезна для развития», — добавил специалист.

Последним клубом Хартли в НХЛ был «Калгари», который он тренировал в 2012—2016 годах, также он работал в «Атланте» и «Колорадо», с которым завоевал Кубок Стэнли в 2001 году.