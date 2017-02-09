Символ рельсовой эпохи. Как Санников стал капитаном сборной

Олег Знарок назначил Степана Санникова капитаном сборной России. Не на Олимпиаду, чемпионат мира или хотя бы Кубок Первого канала, а на шведский этап Евротура. Не абы какое событие, на первый взгляд. Скажем, на Кубке Карьяла обязанности капитана исполнял Андрей Миронов, который моложе Санникова на четыре года. Да и не получи травму Евгений Медведев, наверняка именно 34-летний защитник «Авангарда» примерил бы в Швеции капитанскую нашивку. По опыту и заслугам ему в молодой команде не было бы равных. Однако капитаном сборной России в трёх ближайших матчах будет всё-таки Санников, и в этом есть определённый символизм.



Родись Санников на десять, а то и на пять лет раньше, ни о какой сборной, а уж тем более капитанстве речи бы не шло. В середине 2000-х в Суперлиге процветал совершенно другой хоккей: более техничный, позиционный, но при этом не сравнимый с нынешним по скоростно-силовой составляющей. Когда в чемпионате блистали игроки формата Максима Сушинского, не обязательно было быть атлетом, чтобы получать вызовы в национальную команду. Даже лет пять назад игроков вроде Санникова в сборной России можно было пересчитать по пальцам. Быков и Захаркин словно и не знали такого понятия, как чекер, составляя все четыре звена из игровиков-созидателей. Если про иных непризнанных гениев говорят «опередил своё время», то Санникову повезло появиться в правильную эпоху.

Нельзя сказать, что Санников пробил дверь в сборную рабочим, но обделённым большим талантом хоккеистам. Скорее первопроходцем был Денис Кокарев, которого под возмущённые возгласы общественности раз за разом тянул в сборную Зинэтула Билялетдинов. Кокарев никогда не был выдающимся мастером, но за счёт сумасшедшей работоспособности и скорости идеально вписался в новую реальность. Санников же выглядит прокаченной версией Кокарева: это такой же энерджайзер с несадящимися батарейками, но при этом обладающий задатками тарана. Он более развит физически, чем Кокарев, и благодаря низкому центру тяжести его крайне сложно сбить с ног. Так протащить шайбу на пятак, намертво укрыв её корпусом, как Санников, во всей лиге умеют единицы.

Если перечислить всех тренеров, с которыми довелось работать Санникову, то получатся чуть ли не сплошь приверженцы «рельсового» хоккея, которые все эти годы прививали КХЛ новое лицо. Свой первый полноценный сезон во взрослом хоккее Степан провёл под руководством тандема Тарасенко — Юшкевич. Тогда же рядом с Санниковым играл Александр Бойков. Именно эксперта КХЛ ТВ новоявленный капитан сборной России назвал лучшим капитаном, с которым он когда-либо выступал за одну команду. Не исключаем, что как раз Бойков заложил в Степане те качества, что сейчас позволяют ему вести «Сибирь» к заветному восьмому месту на Востоке. В критический момент, когда новосибирцы не имеют права на ошибку, Санников начал забивать буквально всем конкурентам за выход в плей-офф.



После работы с Юшкевичем к огранке Санникова приступил Дмитрий Квартальнов. По сути, нынешний тренер ЦСКА сделал наибольший вклад в развитие форварда сборной России. Он научил его главному: не сворачивать с выбранного курса и лезть на ворота, не боясь ударов по рукам и спине. Нападающих, которые на скорости протаскивают шайбу по флангу — не счесть, а вот те, кто при этом режат угол, вылезая на пятак, на вес золота. Квартальнов сумел достучаться до Санникова, сделав из него ключевого игрока команды. В тройке Шумаков — Губин — Санников мозгом был опытный центр Олег Губин, наконечником — Сергей Шумаков, тогда как наш герой взваливал на себя всю черновую работу. В том, что Шумаков три года кряду выбивает по 15 шайб за сезон, велика заслуга его напарника, который и в оборону успевает возвращаться, и у бортов не промах.