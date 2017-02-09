Знарок проверяет молодежь

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Россия впереди всех

Шведские игры — третий по счету из четырех этап Евротура. Впереди после него останется только турнир в Чехии. Первые два этапа сложились для сборной России удачно.

Сначала команда Олега Знарка разобралась со всеми соперниками на Кубке «Карьяла» в основное время, а затем набрала шесть очков, хоть и осталась второй по дополнительным показателям после шведов, на домашнем этапе в Москве.

В общем зачете после двух этапов Россия уверенно лидирует, потеряв только три очка и набрав 15. 9 очков у сборной Чехии, а Финляндия и Швеция набрали пока только по 6. «Тре крунур», несмотря на победу на Кубке Первого канала, на последней строчке, так как полностью провалились в Финляндии.

Российская сборная является второй по титулам (6) на Еврохоккейтуре после Финляндии (8), но давненько не была победителем турнира, в последний раз отпраздновав итоговый успех в сезоне 2012/13.

Обновленный состав

Главный тренер сборной России Олег Знарок вызвал на Шведские игры значительно обновленый состав. Место в команде нашлось сразу восьми новичкам сборной. Вот полная заявка главной команды страны на турнир.

Вратари: Игорь Шестеркин (СКА), Илья Сорокин (ЦСКА), Илья Самсонов («Металлург» Мг);.

Защитники: Захар Арзамасцев («Салават Юлаев»), Евгений Медведев («Авангард»), Виктор Антипин, Алексей Береглазов (оба — «Металлург» Мг), Владислав Гавриков, Илья Любушкин (оба — «Локомотив»), Альберт Яруллин, Дамир Мусин (оба — «Ак Барс»), Егор Рыков (СКА);.

Нападающие: Анатолий Голышев («Автомобилист»), Владимир Ткачев («Ак Барс»), Кирилл Капризов («Салават Юлаев»), Сергей Шумаков, Максим Шалунов, Степан Санников, Константин Окулов (все — «Сибирь»), Алексей Кручинин («Трактор»), Андрей Светлаков, Максим Мамин (оба — ЦСКА), Артём Фёдоров, Максим Карпов (оба — «Динамо» М), Николай Прохоркин (СКА).

Во вратарской бригаде ставка вновь будет сделана на основной тандем голкиперов Илья Сорокин — Игорь Шестеркин, а третьим к ним впервые вызван суперталант Илья Самсонов. Символично, что в сборной России собрано три молодых и ярких голкипера трех лучших клубов КХЛ.

В обороне сразу трое новичков — Дамир Мусин, Илья Арзамасцев и Егор Рыков, игравший в январе на чемпионате мира за молодежку.

Ну, а дядькой-наставником в этой линии, да и во всей команде, должен стать Евгений Медведев. Опытный защитник, вернувшийся из НХЛ, впервые вызван после возвращения в команду, хотя Знарку по сборной знаком хорошо — Медведев чемпион мира в Минске.

В атаке первый вызов звезды МЧМ и «Салават Юлаева» Кирилла Капризова затмевает взлет Андрея Кручинина из «Трактора». За неделю форвард успел вернуться в строй после травмы, стать отцом сына и получить первое приглашение в сборную.

Также дебютируют на Шведских играх Максим Мамин из ЦСКА и Артем Федоров из столичного «Динамо».

Клубные интересы

Неоднозначным состав Знарка кажется с точки зрения клубной ситуации в КХЛ. Когда главному тренеру задали вопрос о том, не было бы сборной легче при наличии большего количества хоккеистов СКА в составе, тот ответил, что да, мол, так было бы больше шансов на победу, но надо проверять других хоккеистов, а лидеры СКА пусть отдохнут.

Естественно, главного тренера сразу заподозрили в том, что он использует сборную в личных интересах, давая отдых своим клубным подопечным и провоцируя усталость у лучших российских игроков конкурентов.

В КХЛ командам осталось провести по три матча, а затем начнется Кубок Гагарина на вылет. При этом СКА Знарка прямо сейчас еще не обеспечил себе победу в регулярке и преследуем ЦСКА. Пикантности борьбе добавляет тот факт, что играть армейцам Питера и Москвы с одними и теми же соперниками.

Кубок Словакии для второго состава

Пока первая сборная России в Санкт-Петербурге и Гетеборге будет выступать на Шведских играх, так называемая олимпийская сборная России примет участие в Кубке Словакии.

Сначала 9 февраля подопечные Олега Браташа, являющиеся ближайшим резервом первой команды, сыграют со Словакией в Братиславе в товарищеском поединке, затем на следующий день с ней же разыграют путевку в финал, где вторым представителем будет победитель игры Швейцария — Белоруссия.

Состав олимпийской сборной России

Вратари: Василий Демченко («Трактор»), Александр Шарыченков («Югра»), Игорь Бобков («Адмирал»).

Защитники: Андрей Миронов, Егор Зайцев (оба — «Динамо» М), Алексей Василевский («Автомобилист»), Дмитрий Юдин (СКА), Фёдор Беляков («Сибирь»), Рушан Рафиков, Роман Манухов (оба — «Локомотив»), Михаил Науменков (ЦСКА), Глеб Корягин («Лада»).

Нападающие: Павел Варфоломеев («Югра»), Вячеслав Основин (ЦСКА), Артём Гареев («Автомобилист»), Максим Казаков («Адмирал»), Кирилл Рассказов («Торпедо»), Илья Михеев («Авангард»), Артем Ильенко, Павел Красковский, Александр Кадейкин (все — «Локомотив»), Даниил Вовченко («Северсталь»), Владислав Калетник, Ярослав Косов (оба — «Металлург» Мг), Вячеслав Лещенко («Спартак»).