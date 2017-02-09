Коскинен сыграет в воротах финнов в матче против сборной России по хоккею

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Коскинен выступает за СКА и является одним из пяти представителей Континентальной хоккейной лиги в составе сборной Финляндии.

«Если ничего экстраординарного не произойдет, Коскинен сыграет против команды России», — сообщили в пресс-службе.

Еще одним голкипером финнов на турнире будет Юха Метсола из «Амура».

Матч Россия — Финляндия пройдет в четверг на льду СК «Юбилейный», начало встречи в 19:30 мск.