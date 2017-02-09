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https://sport.mail.ru/news/hockey-europe/28713797/
9 февраля 2017, 11:20 | Хоккей: Европа | ТАСС

Коскинен сыграет в воротах финнов в матче против сборной России по хоккею

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 февраля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Микко Коскинен займет место в воротах команды Финляндии в вынесенном матче третьего этапа Евротура — Шведских хоккейных игр — против сборной России в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Финской хоккейной ассоциации.

Голкипер выступает за СКА и является одним из пяти представителей Континентальной хоккейной лиги в составе сборной Финляндии на третьем этапе Евротура. Увеличить
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Коскинен выступает за СКА и является одним из пяти представителей Континентальной хоккейной лиги в составе сборной Финляндии.

«Если ничего экстраординарного не произойдет, Коскинен сыграет против команды России», — сообщили в пресс-службе.

Еще одним голкипером финнов на турнире будет Юха Метсола из «Амура».

Матч Россия — Финляндия пройдет в четверг на льду СК «Юбилейный», начало встречи в 19:30 мск.
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