Коскинен сыграет в воротах финнов в матче против сборной России по хоккею
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 февраля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Микко Коскинен займет место в воротах команды Финляндии в вынесенном матче третьего этапа Евротура — Шведских хоккейных игр — против сборной России в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Финской хоккейной ассоциации.
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Коскинен выступает за СКА и является одним из пяти представителей Континентальной хоккейной лиги в составе сборной Финляндии.
«Если ничего экстраординарного не произойдет, Коскинен сыграет против команды России», — сообщили в
Еще одним голкипером финнов на турнире будет Юха Метсола из «Амура».
Матч Россия — Финляндия пройдет в четверг на льду СК «Юбилейный», начало встречи в 19:30 мск.
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