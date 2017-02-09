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9 февраля 2017, 11:08 | Хоккей: Европа | БЕЛТА

Дэйв Льюис на Кубке Словакии проверит хоккеистов белорусской экстралиги

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты национальной сборной Беларуси отправляются в Нитру для участия в розыгрыше Кубка Словакии в экспериментальном составе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Главный тренер команды <span class=error>Дэйв</span> <span class=error>Льюис</span> решил проверить в деле в основном молодых представителей белорусской <span class=error>экстралиги</span> среди которых три игрока молодежной сборной <span class=error>Беларуси</span>. Увеличить
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Главный тренер команды Дэйв Льюис решил проверить в деле в основном молодых представителей белорусской экстралиги, среди которых три игрока молодежной сборной Беларуси. Из КХЛ в Словакию отправляются лишь два минских динамовца.

Полный выездной состав включает 22 хоккеиста:

вратари — Михаил Карнаухов («Динамо», Молодечно), Александр Осипков (сборная U-20);.

защитники — Кирилл Чайка (сборная U-20), Павел Воробей, Никита Мицкевич, Никита Устиненко (все — «Динамо», Молодечно), Роман Достанко, Илья Сушко (оба — «Шахтер», Солигорск), Егор Иванов («Могилев»);.

нападающие — Андрей Белевич, Александр Когалев, Виктор Туркин, Максим Парфеевец (все — «Юность», Минск), Артем Демков, Евгений Астанков, Артем Левша (все — «Шахтер», Солигорск), Дмитрий Амброжейчик, Станислав Лопачук (оба — «Динамо», Минск), Павел Боярчук, Михаил Стефанович (оба — «Неман», Гродно), Егор Шарангович (сборная U-20), Руслан Васильчук («Динамо», Молодечно).

Команда с 6 февраля тренировалась в Минске, а сегодня перебазируется в Нитру. 10 февраля белорусы встретятся со сборной Швейцарии, а 11 февраля сыграют либо с национальной дружиной Словакии, либо с олимпийской командой России.

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