Молодые российские хоккеисты пройдут проверку Шведскими играми

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Шведский этап вернулся в календарь Евротура впервые с 2014 года. В предыдущих двух сезонах в рамках турнира было только два полноценных этапа: финский Кубок Карьяла и российский Кубок Первого канала, кроме того, четыре сборные дополнительно проводили друг с другом по две встречи.

По итогам двух этапов Евротура сборная России занимает первое место в сводной таблице, набрав 15 очков. Вторыми идут чехи (9), третье место делят финны и шведы (по 6).

Двенадцать победителей Кубка Карьяла и восемь дебютантов

Как и в случае с ноябрьским Кубком Карьяла, тренерский штаб не стал вызывать на турнир главных звезд, собрав для поездки в Швецию самых ярких молодых игроков КХЛ. В состав сборной России на шведский этап вошли восемь дебютантов. Это защитники Захар Арзамасцев, Дамир Мусин, форварды Алексей Кручинин, Максим Мамин, Артем Федоров, а также призеры последнего молодежного чемпионата мира вратарь Илья Самсонов, защитник Егор Рыков и форвард Кирилл Капризов.

«Нужно, чтобы молодые игроки получали больше международного опыта, — сказал главный тренер сборной Олег Знарок. — Ведь неизвестно, что решат в НХЛ (по вопросу участия в Олимпиаде 2018 года). У нас восемь новых игроков, хотим посмотреть на них, хотим посмотреть, и как поведут себя те, кто проводит второй Евротур».

После вынужденной замены Евгения Медведева на Максима Осипова единственным игроком старше 25 лет в составе является форвард «Сибири», бронзовый призер московского чемпионата мира Степан Санников. Новосибирский клуб, к слову, имеет наибольшее представительство в «шведском созыве» — четыре человека (также — форварды Константин Окулов, Максим Шалунов и Сергей Шумаков). По три игрока отправили в сборную казанский «Ак Барс», магнитогорский «Металлург», петербургский СКА и московский ЦСКА.

Санников ожидаемо был назначен капитаном сборной России на Шведских играх, его ассистентами стали Виктор Антипин и Николай Прохоркин. «Это очень ответственно, спасибо ребятам и тренерам за то, что доверили мне быть капитаном сборной России. Это очень престижно», — сказал Санников.

В Швецию Знарок взял 12 игроков, в ноябре ставших победителями Кубка Карьяла. «Состав на Шведские игры — это повторение состава, который был у нас в ноябре, — сказал глава ФХР Владислав Третьяк. — Тогда никто не верил в молодую команду, а они одержали победу на турнире. Это неплохо, это говорит о том, что мы думаем не только о сегодняшнем дне, но и о будущем, что мы смотрим резерв. А где это делать, как не в таких международных матчах, где можно проверить себя в игре против лучших европейских хоккеистов».

Хоккей Еврохоккейтур 2016-2017 Шведские игры, 9.02.2017, 19:30 -:- Россия Финляндия

Помимо хоккеистов сборной России в Шведских играх примут участие еще 18 представителей КХЛ: девять в составе чехов, пять — финнов, еще трех игроков из российских клубов вызвали хозяева турнира.