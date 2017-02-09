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9 февраля 2017, 0:46 | Хоккей: Европа | Р-Спорт

Молодые российские хоккеисты пройдут проверку Шведскими играми

МОСКВА, 9 фев — Р-Спорт, Семен Галькевич. Вынесенным в Санкт-Петербург матчем против команды Финляндии сборная России по хоккею в четверг открывает Шведские игры, третий этап Евротура в сезоне.

Вынесенным в <nobr>Санкт-Петербург</nobr> матчем против команды Финляндии сборная России по хоккею в четверг открывает Шведские игры третий этап <span class=error>Евротура</span> в сезоне. Увеличить
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Шведский этап вернулся в календарь Евротура впервые с 2014 года. В предыдущих двух сезонах в рамках турнира было только два полноценных этапа: финский Кубок Карьяла и российский Кубок Первого канала, кроме того, четыре сборные дополнительно проводили друг с другом по две встречи.

По итогам двух этапов Евротура сборная России занимает первое место в сводной таблице, набрав 15 очков. Вторыми идут чехи (9), третье место делят финны и шведы (по 6).

Двенадцать победителей Кубка Карьяла и восемь дебютантов

Как и в случае с ноябрьским Кубком Карьяла, тренерский штаб не стал вызывать на турнир главных звезд, собрав для поездки в Швецию самых ярких молодых игроков КХЛ. В состав сборной России на шведский этап вошли восемь дебютантов. Это защитники Захар Арзамасцев, Дамир Мусин, форварды Алексей Кручинин, Максим Мамин, Артем Федоров, а также призеры последнего молодежного чемпионата мира вратарь Илья Самсонов, защитник Егор Рыков и форвард Кирилл Капризов.

«Нужно, чтобы молодые игроки получали больше международного опыта, — сказал главный тренер сборной Олег Знарок. — Ведь неизвестно, что решат в НХЛ (по вопросу участия в Олимпиаде 2018 года). У нас восемь новых игроков, хотим посмотреть на них, хотим посмотреть, и как поведут себя те, кто проводит второй Евротур».

После вынужденной замены Евгения Медведева на Максима Осипова единственным игроком старше 25 лет в составе является форвард «Сибири», бронзовый призер московского чемпионата мира Степан Санников. Новосибирский клуб, к слову, имеет наибольшее представительство в «шведском созыве» — четыре человека (также — форварды Константин Окулов, Максим Шалунов и Сергей Шумаков). По три игрока отправили в сборную казанский «Ак Барс», магнитогорский «Металлург», петербургский СКА и московский ЦСКА.

Санников ожидаемо был назначен капитаном сборной России на Шведских играх, его ассистентами стали Виктор Антипин и Николай Прохоркин. «Это очень ответственно, спасибо ребятам и тренерам за то, что доверили мне быть капитаном сборной России. Это очень престижно», — сказал Санников.

В Швецию Знарок взял 12 игроков, в ноябре ставших победителями Кубка Карьяла. «Состав на Шведские игры — это повторение состава, который был у нас в ноябре, — сказал глава ФХР Владислав Третьяк. — Тогда никто не верил в молодую команду, а они одержали победу на турнире. Это неплохо, это говорит о том, что мы думаем не только о сегодняшнем дне, но и о будущем, что мы смотрим резерв. А где это делать, как не в таких международных матчах, где можно проверить себя в игре против лучших европейских хоккеистов».

Помимо хоккеистов сборной России в Шведских играх примут участие еще 18 представителей КХЛ: девять в составе чехов, пять — финнов, еще трех игроков из российских клубов вызвали хозяева турнира.

Первую игру Шведских игр сборная России проведет в четверг в Санкт-Петербурге, начало в 19:30 мск, в субботу россияне сыграю с хозяевами в турнире в Гетеборге, в воскресенье — там же с чехами.

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