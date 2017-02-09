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9 февраля 2017, 0:13 | Хоккей: Европа | Известия.Ру

Сборная России может рассчитывать на победу в Шведских играх

Эксперты «Известий» Александр Кожевников и Виталий Прохоров — о предстоящем этапе Еврохоккейтура.

Эксперты Известий Александр Кожевников и Виталий Прохоров — о предстоящем этапе Еврохоккейтура. Увеличить
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9 февраля сборная России по хоккею проведет первый матч в рамках Шведских хоккейных игр третьего этапа Евротура. Подопечные Олега Знарка сыграют на льду спортивного комплекса «Юбилейный» в Санкт-Петербурге со сборной Финляндии, а затем переедут в Гетеборг, где на арене «Скандинавиум» 11 февраля встретятся с хозяевами соревнований — шведами. На следующий день россиян ждет встреча со сборной Чехии.

Стоит отметить, что главный тренер сборной России продолжает активно привлекать на этапы Еврохоккейтура молодежь. Средний возраст игроков сборной — 23 с половиной года, и для восьми хоккеистов попадание в нынешний состав национальной команды стало дебютным. Среди тех, кто приглашен в главную команду в 2017-м, впервые присутствуют и герои прошедшего в начале года молодежного чемпионата мира — вратарь Илья Самсонов и нападающий Кирилл Капризов.

Прославленный российский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что в отсутствие возрастных игроков у молодежи появится шанс раскрепоститься.

— В составе сборной восемь новых игроков, будет очень интересно посмотреть, как они себя проявят на международном уровне, — сказал «Известиям» Александр Кожевников. — После шведского этапа у многих ребят может измениться отношение к хоккею, они должны будут понять, что такое национальная команда. При этом меня абсолютно не смущает тот факт, что в команде практически нет опытных, взрослых игроков. Может, это и к лучшему — это поможет им раскрепоститься, в компании сверстников молодые хоккеисты будут чувствовать себя легче.

Александр Кожевников считает, что в обновленном составе российская дружина вполне может рассчитывать на успешный результат.

— Несмотря на то что на этих этапах мы в основном обкатываем молодежь, настрой должен быть только на победу, — добавил он. — Делать конкретные прогнозы пока рано, но я думаю, что наши ребята не закончат ниже второго места. Многое будет зависеть от дебютной игры с Финляндией. Исходя из результатов этого матча уже можно будет делать определенные выводы.

Чемпион Олимпийских игр 1992 года, хоккейный эксперт Виталий Прохоров также уверен, что у национальной команды есть все шансы выиграть предстоящие соревнования.

— Перед сборной России всегда стоит только одна задача — первое место, — поделился своим мнением с «Известиями» Виталий Прохоров. — Я уверен, у нашей команды есть все шансы выиграть турнир, даже несмотря на то что многие лидеры сборной не будут выступать в Швеции. Еврохоккейтур — отличный турнир для того, чтобы просмотреть ближайший резерв и оценить возможности молодых игроков. Это на Олимпийские игры и на чемпионат мира нужно везти сильнейший состав, а на подобных соревнованиях можно и нужно экспериментировать. Я думаю, что у нашей команды всё получится и она займет заслуженное первое место.

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