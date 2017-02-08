Сибирское нашествие

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КАК НА КУБКЕ МИРА

— Говорят, условия работы прессы будут прямо как на Кубке мира — с порога сообщили коллеги, столпившиеся прямо у бортика на главной арене «Юбилейного».

Не успели мы порадоваться канадским нормам работы с прессой, как охранник попросил всех журналистов покинуть наблюдательные места у заградительных стекол: «Идите на трибуны» — сурово сообщили нам в ответ на робкое замечание, что перед сентябрьским матчем с чехами никого от бортиков не гоняли.

Правда, этот момент действительно стал единственным негативом за всю тренировку — как и было обещано, трех игроков привели в пресс-центр, усадили за кресла и позволили журналистам задавать столько вопросов, сколько заблагорассудится. Действительно — как на Кубке мира.

ПРОРОЧЕСТВО ОТ КУБА

Еще до выхода сборной на тренировку, работники «Юбилейного» решили протестировать куб и смоделировали остросюжетную ситуацию: под российским и финским флагами загорелся счет 5:5. Графика, которая показывает количество удаленных и время их штрафа, поразила еще больше — по два удаленных в каждой команде. Табло пророчит результативную игру и массовую драку?

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">5:5 и четыре удаления одновременно. Неплохой сюжет) <a href="https://t.co/efdIQ8rOl8">pic.twitter.com/efdIQ8rOl8</a></p>— Сергей Яременко (@serji_spb) <a href="https://twitter.com/serji_spb/status/829331095544016896">8 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Игрокам сборной было не до табло. После краткого инструктажа у планшета от Игоря Никитина, они включили скорости на полную и принялись отрабатывать задуманное тренерами. Причем Олег Знарок постоянно подгонял подопечных: «Поехали! Быстрее-быстрее! ».

Разъехавшихся по противоположным воротам Шестеркина и Сорокина было сложно различить даже по шлемам. Они у вратарей почти идентичные: схожий дизайн и номера на горловине, которые различаются на одну цифру. Разница только в цвете широкой полосы на макушке — у Шестеркина она синяя, а у Сорокина — красная. Два голкипера сборной давние друзья, неужели и шлемы раскрашивали у одного и того же мастера?

КАПРИЗОВ В ПЕРВОМ ЗВЕНЕ

Еще одним сюрпризом стали сочетания, в которых работали игроки на тренировке. Казалось, в сборной, где за старшего 26-летний Степан Санников, никаких возрастных неожиданностей быть не может — все и так молодые, но тренеры смогли удивить Капризовым в первом звене. Лучший бомбардир МЧМ-2017 отправился в компанию к Ткачеву и Голышеву. Вторая тройка стала чисто «сибирской» — Шумаков — Шалунов — Санников, а третья — армейской: москвичи Светлаков и Мамин сыграли с Кручининым, который начинал карьеру в СКА. В четвертом звене катались четверо форвардов — Федоров, Прохоркин, Окулов и Карпов.

В защите сборная недосчиталась заболевшего Антипина. Из-за его отсутствия тренерам пришлось разбить ярославскую пару Гавриков — Любушкин. Последний отправился в компанию к Береглазову. Зато казанский тандем Мусин — Яруллин остался неприкосновенным. Еще в понедельник эта пара играла за… «Барс» в ВХЛ. Теперь рулевой казанского фарм-клуба Михаил Сарматин может посетовать на кадровые потери — два ведущих защитника уехали в сборную.

КАПИТАН САННИКОВ

На пресс-конференции Олег Знарок назвал имя капитана. Лидером сборной стал самый старший в ее составе — Степан Санников. Удивительное рядом — в этом варианте национальной команды нет ни одного человека, родившегося в 80-е. Все родом из девяностых. Заголовок «Лихие девяностые» на случай будущих побед наверняка припас каждый второй журналист.

После главного тренера за столик сел как раз новоиспеченный капитан. Его тут же спросили про «сибирское» нашествие — в сборной четверо игроков из новосибирского клуба.

— Это очень помогает в общении. Тем не менее, у нас и без того подобрался очень дружный коллектив, где все общаются друг с другом — заверил Санников.

— Удивлены ли вы тому, что вас назначили капитаном? Как проходил этот процесс?

— Нас собрали всех вместе и объявили, что я назначен новым капитаном. Конечно, я был сильно удивлен.

Следом в зале для пресс-конференций появились Ткачев с Капризовым. Два форварда первого звена сели за соседние стулья. Отличный шанс сделать совместную анкету с одинаковыми вопросами, но об одном и том же их почему-то спросили лишь однажды — попросили оценить силу соперника.

Ткачев отметил финскую работоспособность: «У финнов очень грамотная команда, которая проделывает большой объем работы и много прессингует».

А Капризов обратился к молодежному опыту: «У них хорошая и грамотная команда, мы встречались с ними в молодежке. Главное — не расслабляться и играть с соперником в свой хоккей». Сработает ли этот рецепт — узнаем в четверг вечером.