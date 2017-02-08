Сибирское нашествие
В среду в «Юбилейном» прошла открытая тренировка сборной России перед вынесенным матчем Шведских хоккейных игр против Финляндии.
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КАК НА КУБКЕ МИРА
— Говорят, условия работы прессы будут прямо как на Кубке мира — с порога сообщили коллеги, столпившиеся прямо у бортика на главной арене «Юбилейного».
Не успели мы порадоваться канадским нормам работы с прессой, как охранник попросил всех журналистов покинуть наблюдательные места у заградительных стекол: «Идите на трибуны» — сурово сообщили нам в ответ на робкое замечание, что перед сентябрьским матчем с чехами никого от бортиков не гоняли.
Правда, этот момент действительно стал единственным негативом за всю тренировку — как и было обещано, трех игроков привели в
ПРОРОЧЕСТВО ОТ КУБА
Еще до выхода сборной на тренировку, работники «Юбилейного» решили протестировать куб и смоделировали остросюжетную ситуацию: под российским и финским флагами загорелся счет 5:5. Графика, которая показывает количество удаленных и время их штрафа, поразила еще больше — по два удаленных в каждой команде. Табло пророчит результативную игру и массовую драку?
Игрокам сборной было не до табло. После краткого инструктажа у планшета от Игоря Никитина, они включили скорости на полную и принялись отрабатывать задуманное тренерами. Причем Олег Знарок постоянно подгонял подопечных: «Поехали!
Разъехавшихся по противоположным воротам Шестеркина и Сорокина было сложно различить даже по шлемам. Они у вратарей почти идентичные: схожий дизайн и номера на горловине, которые различаются на одну цифру. Разница только в цвете широкой полосы на макушке — у Шестеркина она синяя, а у Сорокина — красная. Два голкипера сборной давние друзья, неужели и шлемы раскрашивали у одного и того же мастера?
КАПРИЗОВ В ПЕРВОМ ЗВЕНЕ
Еще одним сюрпризом стали сочетания, в которых работали игроки на тренировке. Казалось, в сборной, где за старшего 26-летний Степан Санников, никаких возрастных неожиданностей быть не может — все и так молодые, но тренеры смогли удивить Капризовым в первом звене. Лучший бомбардир МЧМ-2017 отправился в компанию к Ткачеву и Голышеву. Вторая тройка стала чисто «сибирской» — Шумаков — Шалунов — Санников, а третья — армейской: москвичи Светлаков и Мамин сыграли с Кручининым, который начинал карьеру в СКА. В четвертом звене катались четверо форвардов — Федоров, Прохоркин, Окулов и Карпов.
В защите сборная недосчиталась заболевшего Антипина.
КАПИТАН САННИКОВ
На
После главного тренера за столик сел как раз новоиспеченный капитан. Его тут же спросили про «сибирское» нашествие — в сборной четверо игроков из новосибирского клуба.
— Это очень помогает в общении. Тем не менее, у нас и без того подобрался очень дружный коллектив, где все общаются друг с другом — заверил Санников.
— Удивлены ли вы тому, что вас назначили капитаном? Как проходил этот процесс?
— Нас собрали всех вместе и объявили, что я назначен новым капитаном. Конечно, я был сильно удивлен.
Следом в зале для
Ткачев отметил финскую работоспособность: «У финнов очень грамотная команда, которая проделывает большой объем работы и много прессингует».
А Капризов обратился к молодежному опыту: «У них хорошая и грамотная команда, мы встречались с ними в молодежке. Главное — не расслабляться и играть с соперником в свой хоккей». Сработает ли этот рецепт — узнаем в четверг вечером.
Сергей ЯРЕМЕНКО, Артем РЯБОВОЛ
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