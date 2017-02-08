Защитник Илья Давыдов подписал контракт с ХК «Попрад»
Защитник Илья Давыдов перешёл в словацкий хоккейный клуб «Попрад», информирует официальный сайт команды.
28-летний защитник начинал сезон в составе «Витязя», позже перейдя в новокузнецкий «Металлург», но несколько дней назад стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.
Всего в текущем сезоне КХЛ Давыдов сыграл 28 матчей и набрал 2 (0+2) очка при нулевом показателе полезности.
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