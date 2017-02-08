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https://sport.mail.ru/news/hockey-europe/28709501/
8 февраля 2017, 21:57 | Хоккей: Европа | Чемпионат.com

Защитник Илья Давыдов подписал контракт с ХК «Попрад»

Защитник Илья Давыдов перешёл в словацкий хоккейный клуб «Попрад», информирует официальный сайт команды.

28-летний защитник начинал сезон в составе «Витязя», позже перейдя в новокузнецкий «Металлург», но несколько дней назад стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

Всего в текущем сезоне КХЛ Давыдов сыграл 28 матчей и набрал 2 (0+2) очка при нулевом показателе полезности.
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