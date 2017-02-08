Защитник Илья Давыдов подписал контракт с ХК «Попрад»

28-летний защитник начинал сезон в составе «Витязя», позже перейдя в новокузнецкий «Металлург», но несколько дней назад стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.



Всего в текущем сезоне КХЛ Давыдов сыграл 28 матчей и набрал 2 (0+2) очка при нулевом показателе полезности.