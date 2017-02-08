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8 февраля 2017, 21:41 | Хоккей: Европа | Р-Спорт

Главный тренер «Лады» Аболс вошел в тренерский штаб сборной Латвии по хоккею

МОСКВА, 8 фев — Р-Спорт. Главный тренер тольяттинской лады Артис Аболс вошел в тренерский штаб сборной Латвии по хоккею, сообщает Sportacentrs.com.

Аболс стал помощником главного тренера латвийской национальной команды Боба Хартли, с которым будет готовить команду к чемпионату мира-2017 в Германии и Франции. Как отмечается, информацию о новом назначении латвийскому изданию подтвердил генеральный секретарь Латвийской хоккейной федерации Виестурс Козиолс.

Аболс возглавил «Ладу» в ноябре 2015 года, ранее он был рулевым рижского «Динамо». Под руководством 44-летнего латвийского специалиста тольяттинский клуб в прошлом сезоне занял по итогам регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В нынешнем сезоне «Лада» снова не смогла пройти в плей-офф КХЛ и за три тура до финиша «регулярки» снова идет на 13-м месте на Востоке.

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