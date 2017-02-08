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https://sport.mail.ru/news/hockey-europe/28708855/
8 февраля 2017, 20:29 | Хоккей: Европа | Р-Спорт

Капризов заявил, что немного волнуется перед дебютом в первой сборной РФ по хоккею

С. -ПЕТЕРБУРГ, 8 фев — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Нападающий Кирилл Капризов заявил, что испытывает волнение перед дебютом в составе первой сборной России по хоккею.

Сборная России в четверг в Санкт-Петербурге сыграет с командой Финляндии в вынесенном матче шведского этапа Евротура. Капризов на тренировке в среду занимался в тройке с Владимиром Ткачевым и Анатолием Голышевым.

«Чуть волнуюсь. Первая сборная есть первая сборная. Здесь другой уровень. Хотя многие хоккеисты из этой команды тоже играли в “молодежке”. Что касается взаимопонимания с партнерами по звену, нашли уже взаимопонимание», — сказал Капризов журналистам, отметив, что с главным тренером Олегом Знарком он пока общался только во время тренировки.

Капризов отметил, что в матче с финнами россияне будут стараться показать свой фирменный хоккей. «Финны всегда организованная команда и всегда хорошо катаются. Нам нельзя расслабляться, надо играть в свой хоккей с ними», — сказал Капризов.

Салават Юлаев
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