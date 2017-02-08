Санников будет капитаном сборной России по хоккею в матче с финнами
С. -ПЕТЕРБУРГ, 8 фев —
Р-Спорт, Тарас Барабаш. Нападающий новосибирской «Сибири» Степан Санников будет капитаном сборной России по хоккею в матче Евротура с командой Финляндии, заявил главный тренер сборной России Олег Знарок.
Сборная России в четверг в
«Капитаном будет Санников. Ассистенты — (Виктор) Антипин и (Николай) Прохоркин, — сказал Знарок журналистам. — У нас хорошая добротная команда».
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