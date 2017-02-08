Санников будет капитаном сборной России по хоккею в матче с финнами

Сборная России в четверг в Санкт-Петербурге сыграет с командой Финляндии в вынесенном матче шведского этапа Евротура.

«Капитаном будет Санников. Ассистенты — (Виктор) Антипин и (Николай) Прохоркин, — сказал Знарок журналистам. — У нас хорошая добротная команда».