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8 февраля 2017, 19:28 | Хоккей: Европа | Р-Спорт

Санников будет капитаном сборной России по хоккею в матче с финнами

С. -ПЕТЕРБУРГ, 8 фев — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Нападающий новосибирской «Сибири» Степан Санников будет капитаном сборной России по хоккею в матче Евротура с командой Финляндии, заявил главный тренер сборной России Олег Знарок.

Сборная России в четверг в Санкт-Петербурге сыграет с командой Финляндии в вынесенном матче шведского этапа Евротура.

«Капитаном будет Санников. Ассистенты — (Виктор) Антипин и (Николай) Прохоркин, — сказал Знарок журналистам. — У нас хорошая добротная команда».

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Все билеты на матч Еврохоккейтура Россия — Финляндия проданы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 февраля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Все билеты на вынесенный матч третьего этапа Евротура — Шведских хоккейных игр — между командами России и Финляндии проданы. Об этом журналистам сообщил первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг.
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