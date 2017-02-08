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https://sport.mail.ru/news/hockey-europe/28707771/
8 февраля 2017, 19:07 | Хоккей: Европа | ТАСС

Все билеты на матч Еврохоккейтура Россия — Финляндия проданы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 февраля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Все билеты на вынесенный матч третьего этапа Евротура — Шведских хоккейных игр — между командами России и Финляндии проданы. Об этом журналистам сообщил первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг.

«Да, будет аншлаг, и ребята об этом знают», — сказал Ротенберг.

Встреча пройдет в петербургском спорткомплексе «Юбилейный». Арена, построенная в 1967 году, дважды принимавшая чемпионат мира (2000, 2016), вмещает на данный момент около семи тысяч зрителей.

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Санников будет капитаном сборной России по хоккею в матче с финнами

С. -ПЕТЕРБУРГ, 8 фев — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Нападающий новосибирской «Сибири» Степан Санников будет капитаном сборной России по хоккею в матче Евротура с командой Финляндии, заявил главный тренер сборной России Олег Знарок.
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