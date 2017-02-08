«Да, будет аншлаг, и ребята об этом знают», — сказал Ротенберг.

Встреча пройдет в петербургском спорткомплексе «Юбилейный». Арена, построенная в 1967 году, дважды принимавшая чемпионат мира (2000, 2016), вмещает на данный момент около семи тысяч зрителей.