Шведская «Фрелунда» второй раз подряд выиграла хоккейную Лигу чемпионов

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Финальный матч, проходивший в Гетеборге в присутствии 6 тыс. зрителей, получился равным. Гости из Праги не обращали внимания на горячих шведских фанатов, и уже на 3-й минуте игры Лукаш Цингел открыл счет. В середине периода американский легионер хозяев Кейси Уэллмен восстановил равновесие. Вскоре чехи вновь вышли вперед после броска Петра Враны, но Джоел Лундквист тут же сделал счет равным — 2:2. Во второй 20-минутке Уэллмен оформил голевой дубль, а в заключительном периоде Лукаш Климек сравнял результат, переведя игру в дополнительное время. Овертайм оказался недолгим: не прошло и полутора минут, как точный бросок Никласа Ласу принес победу «Фрелунде» — 4:3. Хоккеисты минской «Юности» встречались со шведской дружиной в 1/16 финала и сумели победить на своей арене 3:2, а в Гетеборге проиграли с крупным счетом 0:5.

Среди бомбардиров нынешней Лиги чемпионов лучшими стали представители победителей, набравшие по 14 очков по системе «гол+пас»: Кейси Уэллмен (8+6) и Джоел Лундсквист (4+10).

Хоккеисты «Фрелунды» в третий раз кряду играли в решающем поединке Лиги чемпионов — в 2015 году они уступил еще одному шведскому клубу «Лулео» (2:4), а в прошлом сезоне были сильнее финского «Кярпята» (2:1).