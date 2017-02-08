ФХР рассматривает Казань и Ярославль в качестве места проведения игр Еврочелленджа

Игры предварительно намечены на 10 и 16 апреля.

«Сейчас ведутся переговоры по Казани, Ярославлю и Челябинску. Все три варианта рассматриваются», — сказал Ротенберг.

Еврочеллендж — турнир, созданный в 2011 году в результате соглашения между федерациями хоккея 12 стран, включая Россию. Соревнование служит этапом подготовки для многих команд к чемпионату мира. Ведущие сборные из четырех стран (России, Швеции, Чехии и Финляндии) выступают в Еврочеллендже с апреля, проводя по два спаренных матча с соперниками, более низкими по рангу.

Российские хоккеисты в рамках этого соревнования сыграют и с командой Швейцарии на выезде в середине апреля.