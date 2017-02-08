Стал известен состав сборной России U18 на Турнир пяти наций

Вратари: Петр Кочетков («Дизель»), Артём Мельников («Локо»).

Защитники: Вениамин Баранов («Динамо» СПб), Данила Галенюк («Мамонты Югры»), Георгий Дедов («Русские Витязи»), Евгений Калабушкин («СКА-1946»), Александр Ковырин (ХК МВД), Никита Охотюк («Белые Медведи»), Семён Переляев («Ладья»).

Нападающие: Никита Аноховский («Локо»), Михаил Бицадзе («Динамо» Бшх), Иван Клепко (МХК «Спартак»), Александр Клисунов («Русские Витязи»), Виталий Кравцов («Челмет»), Даниил Лобанов («Красная Армия»), Максим Марушев («Ирбис»), Иван Муранов, Кирилл Слепец («Локо»), Алексей Торопченко (оба — ХК МВД), Леонид Николенко («Ладья»), Кирилл Попов, Павел Шэн (оба — «Мамонты Югры»).



Всего на турнире сборная U18 проведёт четыре матча. 9 февраля команда сыграет со Швецией, 10-го числа встретится со сборной Финляндии, 11-го — с США, а 12-го проведёт заключительный матч с Чехией.