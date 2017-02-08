Шведская «Фрёлунда» во второй раз выиграла хоккейную Лигу чемпионов, защитив титул
МОСКВА, 8 фев —
Р-Спорт. Хоккеисты шведской «Фрёлунды» в овертайме одолели пражскую «Спарту» в финале Лиги чемпионов и во второй раз подряд стали победителями турнира.
Встреча, состоявшаяся во вторник в шведском Гётеборге, завершилась со счетом 4:3 (2:2, 1:0, 0:1, 1:0) в пользу хозяев льда. В составе победитель дубль оформил
«Фрёлунда» защитила титул победителя Лиги чемпионов. В первом розыгрыше турнира в сезоне-2014/15 хоккеисты шведского клуба проиграли в финале соотечественникам из «Лулео».
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