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8 февраля 2017, 0:46 | Хоккей: Европа | Р-Спорт

Шведская «Фрёлунда» во второй раз выиграла хоккейную Лигу чемпионов, защитив титул

МОСКВА, 8 фев — Р-Спорт. Хоккеисты шведской «Фрёлунды» в овертайме одолели пражскую «Спарту» в финале Лиги чемпионов и во второй раз подряд стали победителями турнира.

Встреча, состоявшаяся во вторник в шведском Гётеборге, завершилась со счетом 4:3 (2:2, 1:0, 0:1, 1:0) в пользу хозяев льда. В составе победитель дубль оформил экс-форвард московского «Спартака» Кейси Уэллмэн (8-я и 28-я минуты), по шайбе забросили Джоэль Лундквист (13-я) и Никлас Ласу (62-я). У пражан отличились Лукаш Цингел (3-я), Петр Врана (11-я) и Лукаш Климек (47-я).

«Фрёлунда» защитила титул победителя Лиги чемпионов. В первом розыгрыше турнира в сезоне-2014/15 хоккеисты шведского клуба проиграли в финале соотечественникам из «Лулео».
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