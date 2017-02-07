Хоккеист «Сочи» Петерссон не сыграет за сборную Швеции на домашнем этапе Евротура

Петерссон был вызван в национальную команду 3 февраля после того, как стало известно о травме нападающего нижегородского «Торпедо» Йона Нормана.

Сообщается, что состав «Тре крунур» на турнире пополнит форвард Деннис Эверберг из «Векше Лейкерс».