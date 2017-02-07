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7 февраля 2017, 19:13 | Хоккей: Европа | Р-Спорт

Хоккеист «Сочи» Петерссон не сыграет за сборную Швеции на домашнем этапе Евротура

МОСКВА, 7 фев — Р-Спорт. Нападающий «Сочи» Андре Петерссон не сможет из-за травмы сыграть за сборную Швеции на домашнем для нее этапе Евротура, сообщается на официальном сайте Шведской хоккейной ассоциации.

Петерссон был вызван в национальную команду 3 февраля после того, как стало известно о травме нападающего нижегородского «Торпедо» Йона Нормана.

Сообщается, что состав «Тре крунур» на турнире пополнит форвард Деннис Эверберг из «Векше Лейкерс».

Матчи шведского этапа Евротура пройдут в Гётеборге с 9 по 12 февраля. Одна из встреч турнира — между сборными России и Финляндии — будет вынесенной и пройдет в Санкт-Петербурге 9 февраля.

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Новости Европейского хоккея

Петерссон вызван в сборную Швеции на домашний этап Евротура, Норман пропустит турнир

МОСКВА, 3 фев — Р-Спорт. Нападающий «Сочи» Андре Петерссон и форвард «Юргордена» Патрик Лунд вызваны в сборную Швеции на домашний этап Еврохоккейтура, сообщается в пресс-релизе Шведской хоккейной ассоциации.
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