Хоккеист «Сочи» Петерссон не сыграет за сборную Швеции на домашнем этапе Евротура
МОСКВА, 7 фев —
Р-Спорт. Нападающий «Сочи» Андре Петерссон не сможет из-за травмы сыграть за сборную Швеции на домашнем для нее этапе Евротура, сообщается на официальном сайте Шведской хоккейной ассоциации.
Петерссон был вызван в национальную команду 3 февраля после того, как стало известно о травме нападающего нижегородского «Торпедо» Йона Нормана.
Сообщается, что состав «Тре крунур» на турнире пополнит форвард Деннис Эверберг из «Векше Лейкерс».
Матчи шведского этапа Евротура пройдут в Гётеборге с 9 по 12 февраля. Одна из встреч турнира — между сборными России и Финляндии — будет вынесенной и пройдет в
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