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https://sport.mail.ru/news/hockey-europe/28680382/
6 февраля 2017, 17:52 | Хоккей: Европа | БЕЛТА

Дэйв Льюис вызвал в тренировочный лагерь сборной Беларуси 28 хоккеистов

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты национальной сборной Беларуси сегодня начали тренировочный сбор на льду «Минск-Арены», сообщает корреспондент БЕЛТА.

До 9 февраля команда будет готовиться в Минске а потом отправится в Словакию. В <span class=error>Нитре</span> белорусы проведут два матча: 10 февраля — с командой Швейцарии 11 февраля — либо с национальной дружиной Словакии либо с олимпийской сборной России. - Увеличить
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Главный тренер белорусской дружины Дэйв Льюис вызвал в тренировочный лагерь 28 игроков:

вратари — Александр Осипков (сборная U-20), Михаил Карнаухов («Динамо», Молодечно), Максим Малютин («Шахтер», Солигорск);.

защитники — Павел Воробей, Павел Казакевич, Никита Мицкевич, (все — «Динамо», Молодечно), Роман Достанко, Илья Сушко (оба — «Шахтер», Солигорск), Егор Иванов («Могилев»), Никита Устиненко («Динамо», Минск), Кирилл Чайка (сборная U-20);.

нападающие — Дмитрий Амброжейчик, Данила Карабань, Станислав Лопачук, Артур Гаврус (все — «Динамо», Минск), Евгений Астанков, Артем Демков, Артем Левша (все — «Шахтер», Солигорск), Андрей Белевич, Владимир Джиг, Александр Когалев, Максим Парфеевец, Виктор Туркин (все — «Юность», Минск), Павел Боярчук, Михаил Стефанович (оба — «Неман», Гродно), Руслан Васильчук, Никита Феоктистов (оба — «Динамо», Молодечно), Егор Шарангович (сборная U-20).

До 9 февраля команда будет готовиться в Минске, а потом отправится в Словакию. В Нитре белорусы проведут два матча: 10 февраля — с командой Швейцарии, 11 февраля — либо с национальной дружиной Словакии, либо с олимпийской сборной России.

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