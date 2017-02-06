Олег Браташ: Задача — пропустить через олимпийскую сборную России максимум игроков
Главный тренер олимпийской сборной России Олег Браташ после тренировки команды в Новогорске отметил, что все игроки должны стремиться стать лидерами в сборной.
Наставник добавил, что пока не определился с кандидатурой основного вратаря.
— Задача олимпийской сборной — подготовка игроков к выступлению в главной команде нашей страны, но стремление к победе в каждом матче никто не отменял, — рассказал Браташ. — Мы с самого начала говорили, что ротация здесь будет очень большая, потому что наша задача — пропустить через эту сборную максимум игроков. Именно поэтому у нас нет стабильного состава и быть не может.
Ребята у нас новые и кто станет лидером, покажут матчи. Через первую сборную прошел один из самых молодых наших ребят — Красковский. Лещенко также привлекался. Здесь есть хоккеисты и старше. Но я бы не говорил про возраст. Все в равных условиях и каждый из игроков должен стремиться быть лидером и показывать свои лучшие качества.
— Уже определились, кто из голкиперов в вашей команде будет первым номером?
— Нет, конечно, ведь мы планируем дать игровое время всем вратарям. Перед ними стоит такая же задача, как перед игроками и мы сейчас не расставляем голкиперов по номерам.
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