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https://sport.mail.ru/news/hockey-europe/28676915/
6 февраля 2017, 14:08 | Хоккей: Европа | Чемпионат.com

Нападающий «Слована» Лушняк получил вызов в сборную Словакии

Нападающий «Слована» Патрик Лушняк вызван в сборную Словакии.

Команда сыграет на домашнем Кубке Словакии, где кроме неё выступят сборные Беларуси, Швейцарии и олимпийская сборная России. Вызов в словацкую национальную команду получили также защитники Михал Серсен и Иван Шварни, но они не смогут поехать по состоянию здоровья.

Кроме того, несколько игроков братиславского клуба отправятся в олимпийскую сборную Словакии (хоккеисты до 23 лет), которая сыграет на турнире с участием команд Франции, Австрии и Норвегии. Это защитники Патрик Бачик, Мислав Росандич, а также нападающие Павол Скалицки и Михал Глинка.
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