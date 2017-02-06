Стали известны сочетания звеньев олимпийской сборной перед Кубком Словакии
Олимпийская сборная России в понедельник проводит тренировочное занятие на базе в подмосковном Новогорске.
На лёд команда вышла в следующих сочетаниях:
Вратари: Игорь Бобков, Василий Демченко, Александр Шарыченков;
«Белые»: Рушан Рафиков — Роман Манухов, Вячеслав Лещенко — Павел Красковский — Александр Кадейкин;
«Синие»: Михаил Науменков — Глеб Корягин, Ярослав Косов — Владислав Калетник — Антон Шенфельд;
«Чёрные»: Дмитрий Юдин — Фёдор Беляков, Максим Казаков — Кирилл Рассказов — Илья Михеев;
«Красные»: Владислав Провольнев — Егор Зайцев, Павел Варфоломеев — Вячеслав Основин — Даниил Вовченко.
9 февраля сборная России сыграет с командой Словакии товарищеский матч, а 10 февраля состоится повторная встреча в рамках полуфинала турнира, 11 февраля команда Олега Браташа сыграет в матче за третье место или финале со сборной Швейцарии или Беларуси.
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