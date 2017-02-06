Казахстанские хоккеистки обыграли британок и стали шестыми по итогам Универсиады-2017
В своем заключительном матче Универсиады-2017 за за 5−7 места в Алматы хоккеистки сборной Казахстана сыграли против Великобритании, сообщает Sports.kz.
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В первом периоде хозяек площадки вывела вперед Булбул Картанбаева. Во втором отрезке отличились Малика Алдабергенова, Арай Шегебаева и Татьяна Лихаус. В заключительной трети отрыв казахстанской команды увеличила Эльвира Рамазанова, а Картанбаева оформила дубль.
Таким образом студенческая женская сборная Казахстана по итогам хоккейного турнира Универсиады-2017 заняла шестое место.
Казахстан — Великобритания 6:0 (1:0, 3:0, 2:0).
Шайбы:
1:0 — 15:42 Картанбаева (Турсынова, Шегебаева). В равенстве
2:0 — 24:47 Алдабергенова (Нургалиева). В равенстве
3:0 — 25:14 Шегебаева (Турсынова, Лихаус). В равенстве
4:0 — 35:43 Лихаус (Рыспек). В равенстве
5:0 — 43:30 Рамазанова (Мынжасарова). В равенстве
6:0 — 49:32 Картанбаева (Алдабергенова, Рыспек). В равенстве.
Вратари: Дмитриева — Болуэлл
Штрафы: 8:4 (2:2, 4:0, 2:2).
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