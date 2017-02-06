Тренерский штаб хоккейного «Донбасса» ушел в отставку после поражения от «Кривбасса»
Лидер чемпионата Украины остался без своего тренера Анатолия Степанищева.
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Хоккейный клуб «Донбасс» расторг контракты с тренерским штабом команды по обоюдному согласию сторон, сообщает официальный сайт ХК «Донбасс».
Команду покинули главный тренер Анатолий Степанищев и его помощники — Андрей Срюбко и Евгений Бруль.
Под руководством Анатолия Степанищева «Донбасс» стал чемпионом Украины в 2016 году, а также принимал участие в Континентальном Кубке.
«ХК “Донбасс” благодарит тренеров за работу и желает удачи в дальнейшей карьере!», — говорится в клубном сообщении.
Исполняющим обязанности главного тренера «Донбасса» назначен спортивный директор Сергей Витер, работающий в системе клуба с 2010 года. Также Сергей Владимирович защищал цвета донецкой команды в период своей хоккейной карьеры.
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