Тренерский штаб хоккейного «Донбасса» ушел в отставку после поражения от «Кривбасса»

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Хоккейный клуб «Донбасс» расторг контракты с тренерским штабом команды по обоюдному согласию сторон, сообщает официальный сайт ХК «Донбасс».

Команду покинули главный тренер Анатолий Степанищев и его помощники — Андрей Срюбко и Евгений Бруль.

Под руководством Анатолия Степанищева «Донбасс» стал чемпионом Украины в 2016 году, а также принимал участие в Континентальном Кубке.

«ХК “Донбасс” благодарит тренеров за работу и желает удачи в дальнейшей карьере!», — говорится в клубном сообщении.

Исполняющим обязанности главного тренера «Донбасса» назначен спортивный директор Сергей Витер, работающий в системе клуба с 2010 года. Также Сергей Владимирович защищал цвета донецкой команды в период своей хоккейной карьеры.