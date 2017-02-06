Восемь игроков молодежной сборной Беларуси вызваны на сбор национальной команды
Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис вызвал на очередной сбор 28 хоккеистов, среди которых восемь представителей молодежной сборной (U-20).
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Вратари: Александр Осипков (U-20), Михаил Карнаухов («Динамо-Молодечно»), Максим Малютин («Шахтер»).
Защитники: Павел Воробей, Павел Казакевич, Никита Мицкевич, (все — «Динамо-Молодечно»), Роман Достанко, Илья Сушко (оба — «Шахтер», Егор Иванов («Могилев»), Никита Устиненко («Динамо» Мн), Кирилл Чайка (U-20).
Нападающие: Дмитрий Амброжейчик, Данила Карабань, Станислав Лопачук, Артур Гаврус (все — «Динамо» Мн), Евгений Астанков, Артем Демков, Артем Левша (все — «Шахтер»), Андрей Белевич, Владимир Джиг, Александр Когалев, Максим Парфеевец, Виктор Туркин (все — «Юность»), Павел Боярчук, Михаил Стефанович (оба — «Неман»), Руслан Васильчук, Никита Феоктистов («Динамо-Молодечно»), Егор Шарангович (U-20).
С 6 по 9 февраля сборная Беларуси будет тренироваться в Минске, затем команда переместится в Словакию.
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