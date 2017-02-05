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https://sport.mail.ru/news/hockey-europe/28669681/
5 февраля 2017, 20:42 | Хоккей: Европа | ТАСС

Хоккеист Осипов заменил Медведева в составе сборной России на шведский этап Евротура

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Защитник «Торпедо» Максим Осипов вызван в сборную России по хоккею на третий этап Евротура — Шведские хоккейные игры. Об этом сообщает пресс- служба Федерации хоккея России.

Осипов принимал участие в предыдущем этапе Евротура — Кубке Первого канала. Увеличить
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«Защитник “Авангарда” Евгений Медведев не сможет принять участие в третьем этапе Евротура в связи с повреждением, полученным в матче чемпионата КХЛ (Континентальная хоккейная лига — прим. ТАСС) за свой клуб», — говорится в сообщении.

Осипов принимал участие в предыдущем этапе Евротура — Кубке Первого канала.
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