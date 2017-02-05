Казахстанские хоккеисты победили Швецию и вышли в полуфинал Универсиады-2017

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В первом периоде казахстанец Константин Савенков открыл счет. Вторая двадцатиминутка осталась безголевой. В третьем отрезке игры Кирилл Савицкий, Никита Михайлис и Алексей Анциферов поразили ворота шведов.



7 февраля в полуфинале Казахстан встретится с Чехией, которую ранее обыгрывал в групповом этапе со счетом 8:0.



Казахстан — Швеция 4:0 (1:0, 0:0, 3:0)



Шайбы:

1:0 — 10:15 Савенков (Бурделев). В равенстве

2:0 — 42:14 Савицкий (Михайлис, Гренц). В большинстве

3:0 — 47:51 Михайлис (Савицкий, Акользин). В большинстве

4:0 — 57:12 Анциферов (Асетов, Сагадеев). В равенстве.



Вратари: Полуэктов — Хансен

Штрафы: 10:10 (2:2, 6:4, 2:4).