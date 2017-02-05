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5 февраля 2017, 19:19 | Хоккей: Европа | Sports.kz

Казахстанские хоккеисты победили Швецию и вышли в полуфинал Универсиады-2017

В четвертьфинальном матче Универсиады-2017 в Алматы сборная Казахстана встретилась с командой Швеции, пишет Sports.kz.

В четвертьфинальном матче Универсиады-2017 в <span class=error>Алматы</span> сборная Казахстана встретилась с командой Швеции пишет Sports.kz. Увеличить
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В первом периоде казахстанец Константин Савенков открыл счет. Вторая двадцатиминутка осталась безголевой. В третьем отрезке игры Кирилл Савицкий, Никита Михайлис и Алексей Анциферов поразили ворота шведов.

7 февраля в полуфинале Казахстан встретится с Чехией, которую ранее обыгрывал в групповом этапе со счетом 8:0.

Казахстан — Швеция 4:0 (1:0, 0:0, 3:0)

Шайбы:
1:0 — 10:15 Савенков (Бурделев). В равенстве
2:0 — 42:14 Савицкий (Михайлис, Гренц). В большинстве
3:0 — 47:51 Михайлис (Савицкий, Акользин). В большинстве
4:0 — 57:12 Анциферов (Асетов, Сагадеев). В равенстве.

Вратари: Полуэктов — Хансен
Штрафы: 10:10 (2:2, 6:4, 2:4).

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