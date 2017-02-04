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4 февраля 2017, 22:52 | Хоккей: Европа | УНИАН

«Кременчук» и «Дженералз» выиграли очередные матчи УХЛ

Команда из Кремемнчуга вышла в единоличные лидеры турнира.

Команда из <span class=error>Кремемнчуга</span> вышла в единоличные лидеры турнира. Увеличить
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В Кременчуге и Броварах состоялись матчи Украинской хоккейной лиги, которых «Кременчук» обыграл «Белый Барс» из Белой Церкви, а «Дженералз» разгромил харьковский «Витязь», сообщает официальный сайт соревнований.

Матчи завершились со счетом 5:2 и 13:1, соответственно.

«Кременчук» — «Белый Барс» — 5:2 (1:0, 3:2, 1:0).

Шайбы: 1:0 — Коренчук (Кузьмик, Слыш — больш.), 8:58. 2:0 — Гриценко (Коваленя, Петранговский), 23:33. 2:1 — Бондаренко (Ромащенко, Лесников), 25:25. 3:1 — Кирющенков (Гниденко — меньш.), 33:16. 4:1 — Коренчук (Чернышенко, Слыш), 36:50. 4:2 — Печерских (Микулко), 38:20. 5:2 — Коренчук (Слыш, Варивода — меньш.), 56:02.

«Дженералз» — «Витязь» — 13:1 (0:0, 5:0, 8:1).

Шайбы: 1:0 — Скрипец (Шапиро, Н. Дворник), 23:05. 2:0 — Шпак (Шиманский, Черненко), 27:57. 3:0 — Н. Дворник (Скрипец), 28:30. 4:0- Овчинников (Костюк, Скрипец — больш.), 32:42. 5:0 — Янишевский (Костюк), 46:20. 5:1 — Кривонос (Сальников, Большаков), 43:13. 6:1- Костюк (Овчинников, Янишевский), 46:28. 7:1 — Костюк (Скрипец), 46:43. 8:1 — А. Дворник (Боевых, Шиманский), 58:56.

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