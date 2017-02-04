Форвард Артём Пуголовкин забил гол в своём первом матче за финский «Роки»
Нападающий финского клуба «Роки» Артём Пуголовкин отметился заброшенной шайбой в матче с «К-Вантаа», который закончился победой его команды со счётом 3:1.
Стоит отметить, что для Пуголовкина это был первый матч за «Роки».
Напомним, 25-летний российский хоккеист перешёл в клуб второй финской лиги из воскресенского «Химика». Также он провёл несколько матчей в КХЛ за «Спартак» и «Медвешчак».
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