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https://sport.mail.ru/news/hockey-europe/28656475/
3 февраля 2017, 18:12 | Хоккей: Европа | Чемпионат.com

Третьяк: Была встреча с Эрнстом, ФХР будет дальше дружить с Первым каналом

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк рассказал о возможном продлении договора с Первым каналом на проведение домашнего этапа Евротура.

Во время Кубка Первого канала—2016 телеканал снял с эфира трансляции матчей из-за низкого рейтинга.

«У меня была встреча с Эрнстом, хорошая встреча, будем дальше дружить. Когда я стал президентом, они пошли нам навстречу. Наши спонсоры хотят, чтобы их показывали на Первом канале, это важно для них. Думаю, что всё останется так, как было», — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.
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