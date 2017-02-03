Третьяк: Была встреча с Эрнстом, ФХР будет дальше дружить с Первым каналом
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк рассказал о возможном продлении договора с Первым каналом на проведение домашнего этапа Евротура.
Во время Кубка Первого канала—2016 телеканал снял с эфира трансляции матчей
«У меня была встреча с Эрнстом, хорошая встреча, будем дальше дружить. Когда я стал президентом, они пошли нам навстречу. Наши спонсоры хотят, чтобы их показывали на Первом канале, это важно для них. Думаю, что всё останется так, как было», — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.
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