Третьяк: Была встреча с Эрнстом, ФХР будет дальше дружить с Первым каналом

Во время Кубка Первого канала—2016 телеканал снял с эфира трансляции матчей из-за низкого рейтинга.



«У меня была встреча с Эрнстом, хорошая встреча, будем дальше дружить. Когда я стал президентом, они пошли нам навстречу. Наши спонсоры хотят, чтобы их показывали на Первом канале, это важно для них. Думаю, что всё останется так, как было», — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.