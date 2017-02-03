Петерссон вызван в сборную Швеции на домашний этап Евротура, Норман пропустит турнир

Состав сборной Швеции на домашний этап Евротура был объявлен 30 января. В пятницу стало известно, что из-за травмы из него исключен нападающий нижегородского «Торпедо» Йон Норман, а добавлены — Петерссон и Лунд.

Матчи шведского этапа Евротура пройдут в Гётеборге с 9 по 12 февраля. Одна из встреч турнира — между сборными России и Финляндии — будет вынесенной и пройдет в Санкт-Петербурге 9 февраля.