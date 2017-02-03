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3 февраля 2017, 13:36 | Хоккей: Европа | Р-Спорт

Петерссон вызван в сборную Швеции на домашний этап Евротура, Норман пропустит турнир

МОСКВА, 3 фев — Р-Спорт. Нападающий «Сочи» Андре Петерссон и форвард «Юргордена» Патрик Лунд вызваны в сборную Швеции на домашний этап Еврохоккейтура, сообщается в пресс-релизе Шведской хоккейной ассоциации.

Состав сборной Швеции на домашний этап Евротура был объявлен 30 января. В пятницу стало известно, что из-за травмы из него исключен нападающий нижегородского «Торпедо» Йон Норман, а добавлены — Петерссон и Лунд.

Матчи шведского этапа Евротура пройдут в Гётеборге с 9 по 12 февраля. Одна из встреч турнира — между сборными России и Финляндии — будет вынесенной и пройдет в Санкт-Петербурге 9 февраля.

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