Петерссон вызван в сборную Швеции на домашний этап Евротура, Норман пропустит турнир
МОСКВА, 3 фев —
Р-Спорт. Нападающий «Сочи» Андре Петерссон и форвард «Юргордена» Патрик Лунд вызваны в сборную Швеции на домашний этап Еврохоккейтура, сообщается в пресс-релизе Шведской хоккейной ассоциации.
Состав сборной Швеции на домашний этап Евротура был объявлен 30 января. В пятницу стало известно, что
Матчи шведского этапа Евротура пройдут в Гётеборге с 9 по 12 февраля. Одна из встреч турнира — между сборными России и Финляндии — будет вынесенной и пройдет в
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