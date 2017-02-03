Максим Мамин: Это сборная! И неважно, на какой турнир вызов

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— Почему вы не поехали с ЦСКА на последний выезд?

— А что я там не видел? Пусть теперь иностранцы посмотрят на Челябинск, Уфу. А я в Москве посижу. Если серьезно, то такие решения принимает тренерский штаб. Сказали — остаешься, и это не обсуждается.

— Это не означает, что на вас не рассчитывают?

— Ни в коем случае! У нас в команде длинная скамейка. Сегодня играют одни, а завтра другие. Все к этому привыкли, так что никаких проблем.

— Зато выходные!

— Если двухразовые тренировки в Москве считать выходными, то да, тогда мы отдыхаем. Вообще, если остаешься дома, то занимаешься гораздо больше. Когда играешь, то тренировок меньше.

— Знаменитый спецназ в ЦСКА?

— Так стали говорить, когда мы начали бегать по площадке в пуленепробиваемых жилетах. Но у меня, кстати, ни разу таких кроссов не было. Может быть, везло.

Я УЖЕ СОВСЕМ НЕ МОЛОДОЙ.

— Вы, наверное, единственный в сборной, кому вообще все равно, с кем из партнеров поставят?

— Так и есть. В ЦСКА привык выходить с кем угодно. Иногда мне меняли фланг. В центр, правда, ни разу не ставили. Но зато мы можем играть с кем угодно.

— Начало февраля — это время, когда игроки начинают уставать.

— Сам задаю себе этот вопрос. Но у меня нет никакой усталости. Были ведь перерывы на Евротур, когда мы получали выходные. Да и в нашей команде все хорошо готовы. Лично у меня сил еще очень много, да и самые важные матчи только начинаются.

— Евротур — это отмена выходных.

— Это некоторые журналисты или болельщики считают, что Евротур — не самый важный турнир. Для хоккеистов все выглядит иначе, особенно для молодых ребят. Меня впервые приглашают в сборную. Какая разница, какой именно турнир! Думаю, что все одинаково бы волновались, если бы это был не Евротур, а чемпионат мира. В том смысле, что ответственность все равно большая.

— Вас все еще считают молодым?

— Мне недавно исполнилось 22 года и, конечно, я уже совсем не молодой. Сейчас надо показывать все, на что ты способен в каждой встрече. Никаких поблажек, если они у молодых и есть.

— С возрастом стали больше выступать в раздевалке?

— А что говорить? Нет, иногда я могу подбодрить. Недавно перед третьим периодом встал и сказал, что надо 20 минут провести здорово, а потом будут выходные. Надеюсь, команде это помогло.

НЕДАВНО УВЛЕКСЯ ШАХМАТАМИ.

— Вы совсем недавно занялись шахматами. Как успехи?

— Да что-то пока не очень хорошо. Играю либо с Семеном Кошелевым, либо с кем-нибудь по интернету. Получается не так, как хотелось бы. Но я стараюсь.

— Почему именно шахматы?

— Интерес появился после матча за чемпионский титул Сергея Карякина с Магнусом Карлссоном. Почему-то меня это завлекло. Вот и учусь.

— Мешает, что в шахматах нет драк?

— Но ведь иногда они и бывают. Не будем ничего исключать.

— Недавно Игорь Ожиганов хвастался в раздевалке, как обыгрывал вас в баскетбол на приставке.

— Эх, жаль, что вы у него сейчас не спрашиваете про это. Я последние несколько матчей выходил победителем. Просто интересно, как бы он сейчас себя вел?

— Без Александра Радулова в ЦСКА стало грустно?

— Я бы не сказал, что обстановка сильно изменилась. Конечно, с Сашей все было иначе — сумасшедшая энергия. Но хуже не стало. Вы и сами видели, что у нас нет запрета на улыбки, мы спокойно общаемся.

— Видели, как Григорий Панин вез Стефана Да Косту на подножке машины снаружи?

— Да. За Стефана совсем не волновался, ведь Гриша очень хорошо водит.

«ФЛОРИДА»? ПОКА Я В РАЗДУМЬЯХ.

— Недавно хоккейный клуб ЦСКА приобрел оборудование для детского дома Сергиево-Посада. Вы действительно сбрасываетесь живыми деньгами?

— Да, а что тут такого? На хорошие дела денег не жалко. Да и потом мы же помогаем тем, кому действительно тяжело. Ничего необычного в этом не вижу.

— Мне казалось, что в некоторых клубах на благотворительные дела идут средства, собранные на штрафах.

— Штрафная касса у нас есть. Ответственным за нее сейчас стал Богдан Киселевич и я стараюсь с ним дружить, больше общаться. Но штрафы идут совершенно на другое. Недавно вот купили шампунь.

— Ваш контракт заканчивается в апреле. «Флорида» ждет?

— Думаю, что все хоккеисты сейчас будут говорить одно: идет сезон, все мысли о ЦСКА, о плей-офф. Что будет в апреле — решится после сезона. Конечно, я рассматриваю такой вариант, но никаких решений не принял.

— Смотрите матчи «Пантерз» в прямом эфире?