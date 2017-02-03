Максим Мамин: Это сборная! И неважно, на какой турнир вызов
22-летний нападающий ЦСКА Максим Мамин готовится к дебюту в национальной команде на третьем этапе Евротура.
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— Почему вы не поехали с ЦСКА на последний выезд?
— А что я там не видел? Пусть теперь иностранцы посмотрят на Челябинск, Уфу. А я в Москве посижу. Если серьезно, то такие решения принимает тренерский штаб. Сказали — остаешься, и это не обсуждается.
— Это не означает, что на вас не рассчитывают?
— Ни в коем случае! У нас в команде длинная скамейка. Сегодня играют одни, а завтра другие. Все к этому привыкли, так что никаких проблем.
— Зато выходные!
— Если двухразовые тренировки в Москве считать выходными, то да, тогда мы отдыхаем. Вообще, если остаешься дома, то занимаешься гораздо больше. Когда играешь, то тренировок меньше.
— Знаменитый спецназ в ЦСКА?
— Так стали говорить, когда мы начали бегать по площадке в пуленепробиваемых жилетах. Но у меня, кстати, ни разу таких кроссов не было. Может быть, везло.
Я УЖЕ СОВСЕМ НЕ МОЛОДОЙ.
— Вы, наверное, единственный в сборной, кому вообще все равно, с кем из партнеров поставят?
— Так и есть. В ЦСКА привык выходить с кем угодно. Иногда мне меняли фланг. В центр, правда, ни разу не ставили. Но зато мы можем играть с кем угодно.
— Начало февраля — это время, когда игроки начинают уставать.
— Сам задаю себе этот вопрос. Но у меня нет никакой усталости. Были ведь перерывы на Евротур, когда мы получали выходные. Да и в нашей команде все хорошо готовы. Лично у меня сил еще очень много, да и самые важные матчи только начинаются.
— Евротур — это отмена выходных.
— Это некоторые журналисты или болельщики считают, что Евротур — не самый важный турнир. Для хоккеистов все выглядит иначе, особенно для молодых ребят. Меня впервые приглашают в сборную. Какая разница, какой именно турнир! Думаю, что все одинаково бы волновались, если бы это был не Евротур, а чемпионат мира. В том смысле, что ответственность все равно большая.
— Вас все еще считают молодым?
— Мне недавно исполнилось 22 года и, конечно, я уже совсем не молодой. Сейчас надо показывать все, на что ты способен в каждой встрече. Никаких поблажек, если они у молодых и есть.
— С возрастом стали больше выступать в раздевалке?
— А что говорить? Нет, иногда я могу подбодрить. Недавно перед третьим периодом встал и сказал, что надо 20 минут провести здорово, а потом будут выходные. Надеюсь, команде это помогло.
НЕДАВНО УВЛЕКСЯ ШАХМАТАМИ.
— Вы совсем недавно занялись шахматами. Как успехи?
— Да
— Почему именно шахматы?
— Интерес появился после матча за чемпионский титул Сергея Карякина с Магнусом Карлссоном.
— Мешает, что в шахматах нет драк?
— Но ведь иногда они и бывают. Не будем ничего исключать.
— Недавно Игорь Ожиганов хвастался в раздевалке, как обыгрывал вас в баскетбол на приставке.
— Эх, жаль, что вы у него сейчас не спрашиваете про это. Я последние несколько матчей выходил победителем. Просто интересно, как бы он сейчас себя вел?
— Без Александра Радулова в ЦСКА стало грустно?
— Я бы не сказал, что обстановка сильно изменилась. Конечно, с Сашей все было иначе — сумасшедшая энергия. Но хуже не стало. Вы и сами видели, что у нас нет запрета на улыбки, мы спокойно общаемся.
— Видели, как Григорий Панин вез Стефана Да Косту на подножке машины снаружи?
— Да. За Стефана совсем не волновался, ведь Гриша очень хорошо водит.
«ФЛОРИДА»? ПОКА Я В РАЗДУМЬЯХ.
— Недавно хоккейный клуб ЦСКА приобрел оборудование для детского дома
— Да, а что тут такого? На хорошие дела денег не жалко. Да и потом мы же помогаем тем, кому действительно тяжело. Ничего необычного в этом не вижу.
— Мне казалось, что в некоторых клубах на благотворительные дела идут средства, собранные на штрафах.
— Штрафная касса у нас есть. Ответственным за нее сейчас стал Богдан Киселевич и я стараюсь с ним дружить, больше общаться. Но штрафы идут совершенно на другое. Недавно вот купили шампунь.
— Ваш контракт заканчивается в апреле. «Флорида» ждет?
— Думаю, что все хоккеисты сейчас будут говорить одно: идет сезон, все мысли о ЦСКА, о
— Смотрите матчи «Пантерз» в прямом эфире?
— Только обзоры утром. Знаю, что в
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