Гол и пас Михаила Стефановича помогли хоккеистам «Немана» обыграть «Шахтер» в экстралиге

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Основные события в матче развернулись во втором периоде. Хорошо обученная и мобильная гродненская команда разыграла комбинацию, которую завершил точным броском Михаил Стефанович. Перед самым перерывом Андрей Коршунов увеличил преимущество «Немана» — 2:0. Окончательный счет хозяева площадки установили в третьем периоде. Гродненцы выиграли вбрасывание в зоне «Шахтера» и втроем смогли выкатиться на одного защитника. В комбинации принимали участие Михаил Стефанович и Никита Ремезов, ассистировавшие при взятии ворот Евгению Дадонову. В итоге хозяева площадки не оставили шансов вратарю солигорцев Максиму Малютину — 3:0.

Один из самых талантливых форвардов конца 2000-х Михаил Стефанович старается вновь напомнить о себе после двухгодичной дисквалификации за применение запрещенных препаратов. Покинув Европу после запрета на выступление под эгидой Международной федерации хоккея, он играл за океаном за команду «Рапид-Сити Раш». Срок дисквалификации Михаила Стефановича завершился 10 ноября 2016 года, и еще перед началом сезона он заключил контракт с «Неманом». Форвард также получил вызов на февральский сбор национальной сборной.

Как отметил после матча главный тренер проигравшей команды Владимир Цыплаков, известные новички горняков защитник Вячеслав Белов и нападающий Илья Докшин пока набирают форму и не могут в полной мере помочь «Шахтеру» в противостоянии с лидерами сезона.

Лидер турнирной таблицы подгруппы А минская «Юность» не оставила шансов «Динамо-Молодечно» — 5:0. Хоккеисты «Гомеля» разгромили жлобинский «Металлург», победив на своей площадке также со счетом 5:0.

Матчи в подгруппе Б завершились со следующими результатами: «Беларусь U-20» — «Брест» — 6:3, «Лида» — «Могилев» — 5:0, «Витебск» — «Химик-СКА» — 2:6.

Очередные матчи в экстралиге состоятся 4 февраля.