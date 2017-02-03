Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-europe/28649072/
3 февраля 2017, 10:28 | Хоккей: Европа | БЕЛТА

Гол и пас Михаила Стефановича помогли хоккеистам «Немана» обыграть «Шахтер» в экстралиге

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гол и результативная передача Михаила Стефановича помогли гродненскому «Неману» на своей площадке обыграть солигорский «Шахтер» в экстралиге чемпионата Беларуси по хоккею со счетом 3:0 (0:0, 2:0, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

<em>3 февраля Минск /Корр. <span class=error>БЕЛТА</span>/.</em> Гол и результативная передача Михаила <span class=error>Стефановича</span> помогли гродненскому Неману на своей площадке обыграть <span class=error>солигорский</span> Шахтер в <span class=error>экстралиге</span> чемпионата <span class=error>Беларуси</span> по хоккею со счетом 3:0 (0:0 2:0 1:0) сообщает корреспондент <span class=error>БЕЛТА</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Основные события в матче развернулись во втором периоде. Хорошо обученная и мобильная гродненская команда разыграла комбинацию, которую завершил точным броском Михаил Стефанович. Перед самым перерывом Андрей Коршунов увеличил преимущество «Немана» — 2:0. Окончательный счет хозяева площадки установили в третьем периоде. Гродненцы выиграли вбрасывание в зоне «Шахтера» и втроем смогли выкатиться на одного защитника. В комбинации принимали участие Михаил Стефанович и Никита Ремезов, ассистировавшие при взятии ворот Евгению Дадонову. В итоге хозяева площадки не оставили шансов вратарю солигорцев Максиму Малютину — 3:0.

Один из самых талантливых форвардов конца 2000-х Михаил Стефанович старается вновь напомнить о себе после двухгодичной дисквалификации за применение запрещенных препаратов. Покинув Европу после запрета на выступление под эгидой Международной федерации хоккея, он играл за океаном за команду «Рапид-Сити Раш». Срок дисквалификации Михаила Стефановича завершился 10 ноября 2016 года, и еще перед началом сезона он заключил контракт с «Неманом». Форвард также получил вызов на февральский сбор национальной сборной.

Как отметил после матча главный тренер проигравшей команды Владимир Цыплаков, известные новички горняков защитник Вячеслав Белов и нападающий Илья Докшин пока набирают форму и не могут в полной мере помочь «Шахтеру» в противостоянии с лидерами сезона.

Лидер турнирной таблицы подгруппы А минская «Юность» не оставила шансов «Динамо-Молодечно» — 5:0. Хоккеисты «Гомеля» разгромили жлобинский «Металлург», победив на своей площадке также со счетом 5:0.

Матчи в подгруппе Б завершились со следующими результатами: «Беларусь U-20» — «Брест» — 6:3, «Лида» — «Могилев» — 5:0, «Витебск» — «Химик-СКА» — 2:6.

Очередные матчи в экстралиге состоятся 4 февраля.

По итогам второго этапа чемпионата Беларуси по хоккею в экстралиге команды подгруппы А и два лучших клуба в подгруппе Б выступят в плей-офф.

Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Европейского хоккея

Еще 7 новостей  Все новости
26 января

Лукашенко: средняя зарплата в $500 - это не заоблачная цифра и не популизм

Эксклюзивное видео: угроза столкновения самолетов над Жлобином

В Минске спасатели ведут переговоры с женщиной, которая угрожает сброситься с крана