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https://sport.mail.ru/news/hockey-europe/28630438/
1 февраля 2017, 19:21 | Хоккей: Европа | Sports.kz

Казахстанские хоккеистки остались без медалей Универсиады-2017

В матче Универсиады-2017 в Алматы сборная Казахстана среди девушек встретилась с Канадой, пишет Sports.kz.

В матче Универсиады-2017 в <span class=error>Алматы</span> сборная Казахстана среди девушек встретилась с Канадой пишет Sports.kz. Увеличить
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Казахстанки пропустили от канадок десять шайб: по три — в первом и втором периодах, пять — в третьем.

Ранее казахстанки обыграли Великобританию со счетом 11:0, но проиграли Китаю — 1:4. По итогам трех матчей Казахстан занимает третье место в группе с тремя очками и теперь поборется за 5−7 места.

Казахстан — Канада 0:11 (0:3, 0:3, 0:5)

Шайбы:
0:1 — 11:11 Магвуд (Бейли, Дубоис). В большинстве
0:2 — 14:17 Йазолино (Дубоис, Марриот). В равенстве
0:3 — 17:39 Дубоис (Магвуд, Аперсон). В равенстве
0:4 — 30:48 Одди (Йазолино, Кормиер). В равенстве
0:5 — 47:14 Аперсон (Гевелин, Кайли). В равенстве
0:6 — 38:33 Лейбели (Одди, Кормиер). В равенстве
0:7 — 41:50 Лейбели. В равенстве
0:8 — 52:07 Гослинг (Лейбели, Кормиер). В равенстве
0:9 — 52:26 Лейбели (Гослинг, Кормиер). В равенстве
0:10 — 54:11 Аперсон (Магвуд). В равенстве

Вратари: Дмитриева — Слуис
Штрафы: 6:4 (4:2, 2:0, 0:2).

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