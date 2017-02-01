Семь хоккеистов молодежной сборной приглашены в тренировочный лагерь национальной команды

Главный тренер Дэйв Льюис хочет увидеть в деле игроков «молодежки», которые в декабре 2016 года заняли первое место в дивизионе I группы А, вратаря Александра Осипкова, защитников Кирилла Чайку, Илью Сушко, Павла Воробья, нападающих Андрея Белевича, Руслана Васильчука и Евгения Астанкова. Всего в сборе национальной сборной по хоккею, который продлится до 9 февраля, примет участие 30 хоккеистов.

После тренировок в Минске дружина Дэйва Льюиса отправится в Словакию, где с 10 по 11 февраля примет участие в международном турнире. В первый день белорусы сыграют с соперниками из Швейцарии, хозяева соревнований — с олимпийской сборной России. Во второй день проигравшие команды встретятся между собой, победители разыграют первое место.