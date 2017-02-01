8 новичков сборной. Знарок даёт шанс Капризову поехать на ЧМ-2017
Олег Знарок объявил состав сборной России на третий этап Евротура — Шведские хоккейные игры. Новичками команды стали восемь хоккеистов.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
1 февраля днём были объявлены составы главной сборной России на Шведские хоккейные игры и олимпийской на Кубок Словакии. Главная команда сыграет вынесенный матч турнира в
Состав первой сборной
Вратари: Игорь Шестёркин (СКА), Илья Сорокин (ЦСКА), Илья Самсонов («Металлург» Мг);
Защитники: Захар Арзамасцев («Салават Юлаев»), Евгений Медведев («Авангард»), Виктор Антипин, Алексей Береглазов (оба — «Металлург» Мг), Владислав Гавриков, Илья Любушкин (оба — «Локомотив»), Альберт Яруллин, Дамир Мусин (оба — «Ак Барс»), Егор Рыков (СКА);
Нападающие: Анатолий Голышев («Автомобилист»), Владимир Ткачёв («Ак Барс»), Кирилл Капризов («Салават Юлаев»), Сергей Шумаков, Максим Шалунов, Степан Санников, Константин Окулов (все — «Сибирь»), Алексей Кручинин («Трактор»), Андрей Светлаков, Максим Мамин (оба — ЦСКА), Артём Фёдоров, Максим Карпов (оба — «Динамо» М), Николай Прохоркин (СКА).
Состав олимпийской сборной
Вратари: Василий Демченко («Трактор»), Александр Шарыченков («Югра»), Игорь Бобков («Адмирал»).
Защитники: Андрей Миронов, Егор Зайцев (оба — «Динамо» М), Алексей Василевский («Автомобилист»), Дмитрий Юдин (СКА), Фёдор Беляков («Сибирь»), Рушан Рафиков, Роман Манухов (оба — «Локомотив»), Михаил Науменков (ЦСКА), Глеб Корягин («Лада»).
Нападающие: Павел Варфоломеев («Югра»), Вячеслав Основин (ЦСКА), Артём Гареев («Автомобилист»), Максим Казаков («Адмирал»), Кирилл Рассказов («Торпедо»), Илья Михеев («Авангард»), Артём Ильенко, Павел Красковский, Александр Кадейкин (все — «Локомотив»), Даниил Вовченко («Северсталь»), Владислав Калетник, Ярослав Косов (оба — «Металлург» Мг), Вячеслав Лещенко («Спартак»).
Демченко и Бобков пройдут обкатку в олимпийской сборной
На третий этап Евротура Олег Знарок вызвал ту же пару основных вратарей — Илью Сорокина из ЦСКА и Игоря Шестёркина из СКА. Партнёры ещё по молодёжной команде страны с высокой долей вероятности, как и год назад, поедут на чемпионат мира. Во время Кубка Карьяла третьим вратарём был Василий Демченко, а во время Кубка Первого канала — Игорь Бобков. Тренер голкиперов Рашит Давыдов планировал на третьем этапе дать одному из этих стражей ворот шанс в главной команде. В итоге обкатку Демченко и Бобков пройдут в олимпийской сборной на Кубке Словакии, где соперники также будут достаточно серьёзного уровня. Абсолютным новичком же во вратарской линии стал голкипер магнитогорского «Металлурга» Илья Самсонов, который месяц назад сыграл важную роль в завоевании молодёжной сборной бронзы чемпионата мира.
«Дядька» Медведев
Ровно год назад во время февральской паузы на Евротур Олег Знарок также собрал очень молодой состав, где выделялся опытный форвард Александр Сёмин, вернувшийся из НХЛ. В тех в двух матчах в Чехии тренер сборной проверил лидерские качества хоккеиста. В этот раз «дядькой» в команде будет защитник Евгений Медведев из «Авангарда», он вернулся в Россию этим летом из «Филадельфии». В отличие от Сёмина, Медведев уже проверенный боец для Знарка, с ним сборная выигрывала чемпионат мира в Минске.
В защите стоит ожидать клубных пар Виктор Антипин — Алексей Береглазов, Илья Любушкин — Владислав Гавриков, Альберт Яруллин — Дамир Мусин. Для Мусина этот вызов в сборную стал первым в карьере, как и для защитника «Салавата» Захара Арзамасцева. Его возможное приглашение в команду было анонсировано Знарком полтора месяца назад. С Захаром в одной паре наверняка будет играть Медведев. Девятым защитником в составе оказался Егор Рыков, участник последнего МЧМ. Знарок его хорошо знает по СКА, и вызов в сборную ему точно не навредит.
Неделя Кручинина и год Капризова
25 января форвард челябинского «Трактора» Алексей Кручинин вернулся в строй после травмы, 31 января у него родился сын, а 1 февраля Знарок впервые вызвал его в главную команду страны — этакий недельный триплет Ещё одним новичком ожидаемо стал 19-летний форвард «Салавата» Кирилл Капризов — на МЧМ он стал лучшим снайпером и форвардом турнира, в КХЛ успел побить рекорд Евгения Кузнецова для 20-летних по очкам, и вот теперь он в сборной. Для Артёма Фёдорова из московского «Динамо» и Максима Мамина из ЦСКА это также первый вызов в сборную.
Что касается игровых сочетаний, то можно ожидать, что Голышева попробуют вновь «перезагрузить» в звене с ребятами из ЦСКА, как на Кубке Карьяла. С прицелом же на чемпионат мира можно наиграть связку Ткачёв — Капризов, оба хоккеиста своей игрой заслужили поездки в Германию, а Владимир уже стал неотъемлемым игроком сборной. Самым представительным же клубом этого созыва стала новосибирская «Сибирь» — четыре человека, и все нападающие. Сергея Шумакова, Максима Шалунова и Степана Санникова Знарок наверняка будет использовать в одном звене, а Константина Окулова ротировать с
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter