8 новичков сборной. Знарок даёт шанс Капризову поехать на ЧМ-2017

1 февраля днём были объявлены составы главной сборной России на Шведские хоккейные игры и олимпийской на Кубок Словакии. Главная команда сыграет вынесенный матч турнира в Санкт-Петербурге 9 февраля с финнами, а затем переедет в Гётеборг, где 11 и 12 февраля сыграет со шведами и чехами соответственно. «Олимпийцы» Олега Браташа 9 февраля в Словакии встретятся с национальной сборной хозяев в товарищеском матче. На следующий день в рамках полуфинала Кубка Словакии проведут матч с этим же соперником, а затем в финале или матче за третье место сыграют с участником другого полуфинала — Швейцария — Беларусь.



Состав первой сборной

Вратари: Игорь Шестёркин (СКА), Илья Сорокин (ЦСКА), Илья Самсонов («Металлург» Мг);



Защитники: Захар Арзамасцев («Салават Юлаев»), Евгений Медведев («Авангард»), Виктор Антипин, Алексей Береглазов (оба — «Металлург» Мг), Владислав Гавриков, Илья Любушкин (оба — «Локомотив»), Альберт Яруллин, Дамир Мусин (оба — «Ак Барс»), Егор Рыков (СКА);



Нападающие: Анатолий Голышев («Автомобилист»), Владимир Ткачёв («Ак Барс»), Кирилл Капризов («Салават Юлаев»), Сергей Шумаков, Максим Шалунов, Степан Санников, Константин Окулов (все — «Сибирь»), Алексей Кручинин («Трактор»), Андрей Светлаков, Максим Мамин (оба — ЦСКА), Артём Фёдоров, Максим Карпов (оба — «Динамо» М), Николай Прохоркин (СКА).

Состав олимпийской сборной

Вратари: Василий Демченко («Трактор»), Александр Шарыченков («Югра»), Игорь Бобков («Адмирал»).



Защитники: Андрей Миронов, Егор Зайцев (оба — «Динамо» М), Алексей Василевский («Автомобилист»), Дмитрий Юдин (СКА), Фёдор Беляков («Сибирь»), Рушан Рафиков, Роман Манухов (оба — «Локомотив»), Михаил Науменков (ЦСКА), Глеб Корягин («Лада»).



Нападающие: Павел Варфоломеев («Югра»), Вячеслав Основин (ЦСКА), Артём Гареев («Автомобилист»), Максим Казаков («Адмирал»), Кирилл Рассказов («Торпедо»), Илья Михеев («Авангард»), Артём Ильенко, Павел Красковский, Александр Кадейкин (все — «Локомотив»), Даниил Вовченко («Северсталь»), Владислав Калетник, Ярослав Косов (оба — «Металлург» Мг), Вячеслав Лещенко («Спартак»).

Демченко и Бобков пройдут обкатку в олимпийской сборной

На третий этап Евротура Олег Знарок вызвал ту же пару основных вратарей — Илью Сорокина из ЦСКА и Игоря Шестёркина из СКА. Партнёры ещё по молодёжной команде страны с высокой долей вероятности, как и год назад, поедут на чемпионат мира. Во время Кубка Карьяла третьим вратарём был Василий Демченко, а во время Кубка Первого канала — Игорь Бобков. Тренер голкиперов Рашит Давыдов планировал на третьем этапе дать одному из этих стражей ворот шанс в главной команде. В итоге обкатку Демченко и Бобков пройдут в олимпийской сборной на Кубке Словакии, где соперники также будут достаточно серьёзного уровня. Абсолютным новичком же во вратарской линии стал голкипер магнитогорского «Металлурга» Илья Самсонов, который месяц назад сыграл важную роль в завоевании молодёжной сборной бронзы чемпионата мира.

«Дядька» Медведев

Ровно год назад во время февральской паузы на Евротур Олег Знарок также собрал очень молодой состав, где выделялся опытный форвард Александр Сёмин, вернувшийся из НХЛ. В тех в двух матчах в Чехии тренер сборной проверил лидерские качества хоккеиста. В этот раз «дядькой» в команде будет защитник Евгений Медведев из «Авангарда», он вернулся в Россию этим летом из «Филадельфии». В отличие от Сёмина, Медведев уже проверенный боец для Знарка, с ним сборная выигрывала чемпионат мира в Минске.

В защите стоит ожидать клубных пар Виктор Антипин — Алексей Береглазов, Илья Любушкин — Владислав Гавриков, Альберт Яруллин — Дамир Мусин. Для Мусина этот вызов в сборную стал первым в карьере, как и для защитника «Салавата» Захара Арзамасцева. Его возможное приглашение в команду было анонсировано Знарком полтора месяца назад. С Захаром в одной паре наверняка будет играть Медведев. Девятым защитником в составе оказался Егор Рыков, участник последнего МЧМ. Знарок его хорошо знает по СКА, и вызов в сборную ему точно не навредит.