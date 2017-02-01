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https://sport.mail.ru/news/hockey-europe/28622324/
1 февраля 2017, 10:42 | Хоккей: Европа | БЕЛТА

Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис проведет тренировки для юных хоккеистов

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис проведет тренировки для хоккеистов до 16 лет, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации хоккея Беларуси.

<em>1 февраля Минск /Корр. <span class=error>БЕЛТА</span>/. </em>Главный тренер сборной <span class=error>Беларуси</span> <span class=error>Дэйв</span> <span class=error>Льюис</span> проведет тренировки для хоккеистов до 16 лет сообщили <span class=error>БЕЛТА</span> в <nobr>пресс-службе</nobr> Федерации хоккея <span class=error>Беларуси</span>. Увеличить
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В Республиканском центре олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи» сегодня стартовал сбор для игроков команды до 16 лет. В тренировочный лагерь приглашены 28 спортсменов из многих хоккейных школ Беларуси. Под руководством наставников Сергея Стася и Владимира Меленчука состоятся интенсивные тренировки, участие в которых примут и тренеры национальной сборной Дэйв Льюис и Яри Каарела.

После занятий в «Раубичах» команда отправится в Елгаву, где проведет два товарищеских матча со сверстниками из Латвии.

Тренировочный сбор включен в программу центра подготовки сборных команд по хоккею с шайбой (U-16, U-17, U-18, U-20) по комплектованию резерва для сборных младших возрастов.

Национальная сборная Беларуси по хоккею 10—11 февраля примет участие в международном турнире — Кубке Словакии. В соревнованиях, кроме хозяев и белорусских хоккеистов, выступят команда Швейцарии и олимпийская сборная России.

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