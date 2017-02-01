Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис проведет тренировки для юных хоккеистов
1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис проведет тренировки для хоккеистов до 16 лет, сообщили БЕЛТА в
пресс-службе Федерации хоккея Беларуси.
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В Республиканском центре олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи» сегодня стартовал сбор для игроков команды до 16 лет. В тренировочный лагерь приглашены 28 спортсменов из многих хоккейных школ Беларуси. Под руководством наставников Сергея Стася и Владимира Меленчука состоятся интенсивные тренировки, участие в которых примут и тренеры национальной сборной Дэйв Льюис и Яри Каарела.
После занятий в «Раубичах» команда отправится в Елгаву, где проведет два товарищеских матча со сверстниками из Латвии.
Тренировочный сбор включен в программу центра подготовки сборных команд по хоккею с шайбой (U-16, U-17, U-18, U-20) по комплектованию резерва для сборных младших возрастов.
Национальная сборная Беларуси по хоккею
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