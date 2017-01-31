«Юность» в гостях победила «Неман» и упрочила лидерство в экстралиге
31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Юности» на выезде были сильнее соперников из гродненского «Немана» со счетом 3:1 (1:0, 2:0, 0:1) и упрочили свое лидерство в чемпионате Беларуси в экстралиге, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Десять дней назад, 21 января, команды встречались в Минске, сильнее в той игре был «Неман» — 3:0. Минчанам сегодня удалось взять реванш. Точными бросками у «Юности» отметились Павел Развадовский, Виктор Туркин и Алексей Ефименко. Единственную ответную шайбу подопечные Сергея Пушкова провели при игре в большинстве, когда гродненцы действовали на площадке против троих соперников.
«Матч в Гродно был за первое место в регулярном чемпионате, проявили характер и победили. Счет должен был быть 3:0 в нашу пользу, нарушения правил со стороны игрока Юности не было», — отметил главный тренер Михаил Захаров.
Турнирная таблица подгруппы А: 1."Ю 1."Ю 1."Ю 1."Ю 1."Ю 1."Юеталлург — 51/36.
Очередные матчи в экстралиге состоятся 2 февраля.
По итогам второго этапа чемпионата Беларуси по хоккею в экстралиге команды подгруппы А и два лучших клуба в подгруппе Б выступят в
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