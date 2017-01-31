Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-europe/28616489/
31 января 2017, 19:05 | Хоккей: Европа | Sports.kz

Казахстанские хоккеисты крупно победили Швецию на Универсиаде-2017

В матче Универсиады-2017 в Алматы сборная Казахстана встретилась с командой Швеции, пишет Sports.kz.

В матче Универсиады-2017 в <span class=error>Алматы</span> сборная Казахстана встретилась с командой Швеции пишет Sports.kz. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В первом периоде счет открыл казахстанец Кирилл Савицкий, а Ярослав Евдокимов забросил вторую шайбу гостям. Во второй двадцатиминутке Константин Савенков поразил шведские ворота. В третьем отрезке игры шайбой отличился Антон Сагадеев из Казахстана.

3 февраля Казахстан сыграет с Чехией.

Казахстан — Швеция 5:0 (2:0, 1:0, 2:0)

Шайбы:
1:0 — 02:06 Савицкий (Гребеньщиков, Рахманов). В равенстве
2:0 — 17:10 Евдокимов (Гренц, Степаненко). В большинстве
3:0 — 35:10 Савенков (Степаненко, Петров). В равенстве
4:0 — 49:11 Сагадеев (Анциферов). В равенстве
5:0 — 56:57 Гренц (Михайлис). В большинстве.

Вратари: Полуэктов — Хансен
Штрафы: 12:12 (4:4, 4:4, 4:4).

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Европейского хоккея

Еще 7 новостей  Все новости
31 января

Экс-чемпион WBO хочет драться с победителем боя Головкин - Джейкобс

Феликс Тринидад: «Канело нокаутирует Чавеса, но Головкин всё равно круче»

Почему промоутеры Альвареса зря ждут, пока Головкин состарится