Казахстанские хоккеисты крупно победили Швецию на Универсиаде-2017
В матче Универсиады-2017 в Алматы сборная Казахстана встретилась с командой Швеции, пишет Sports.kz.
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В первом периоде счет открыл казахстанец Кирилл Савицкий, а Ярослав Евдокимов забросил вторую шайбу гостям. Во второй двадцатиминутке Константин Савенков поразил шведские ворота. В третьем отрезке игры шайбой отличился Антон Сагадеев из Казахстана.
3 февраля Казахстан сыграет с Чехией.
Казахстан — Швеция 5:0 (2:0, 1:0, 2:0)
Шайбы:
1:0 — 02:06 Савицкий (Гребеньщиков, Рахманов). В равенстве
2:0 — 17:10 Евдокимов (Гренц, Степаненко). В большинстве
3:0 — 35:10 Савенков (Степаненко, Петров). В равенстве
4:0 — 49:11 Сагадеев (Анциферов). В равенстве
5:0 — 56:57 Гренц (Михайлис). В большинстве.
Вратари: Полуэктов — Хансен
Штрафы: 12:12 (4:4, 4:4, 4:4).
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