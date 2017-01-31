Казахстанские хоккеисты крупно победили Швецию на Универсиаде-2017

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В первом периоде счет открыл казахстанец Кирилл Савицкий, а Ярослав Евдокимов забросил вторую шайбу гостям. Во второй двадцатиминутке Константин Савенков поразил шведские ворота. В третьем отрезке игры шайбой отличился Антон Сагадеев из Казахстана.



3 февраля Казахстан сыграет с Чехией.



Казахстан — Швеция 5:0 (2:0, 1:0, 2:0)



Шайбы:

1:0 — 02:06 Савицкий (Гребеньщиков, Рахманов). В равенстве

2:0 — 17:10 Евдокимов (Гренц, Степаненко). В большинстве

3:0 — 35:10 Савенков (Степаненко, Петров). В равенстве

4:0 — 49:11 Сагадеев (Анциферов). В равенстве

5:0 — 56:57 Гренц (Михайлис). В большинстве.



Вратари: Полуэктов — Хансен

Штрафы: 12:12 (4:4, 4:4, 4:4).