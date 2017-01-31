Коскинен вызван в сборную Финляндии на шведский этап Евротура
Тренерский штаб сборной Финляндии определился с составом на «Шведские хоккейные игры».
Вратари: Юха Метсола («Амур»), Микко Коскинен (СКА).
Защитники: Микко Лехтонен («Коокоо»), Томми Кивисте («Автомобилист»,), Мика Койвисто («Юкурит»), Нико Миккола («Калпа»), Микко Коуса («Пеликанс»), Кристиан Някювя («Линчопинг»), Йоонас Ярвинен («Куньлунь»), Илари Меларт («Лулео»).
Нападающие: Аннти Суомела, Йонас Няттинен (оба — ЮП), Хенрик Хаапала, Юкка Пелтола,
Напомним, шведский этап Евротура пройдет с 9 по 12 февраля в Гетеборге. 9 февраля сборная Финляндии сыграет вынесенный матч против России в петербургском СК «Юбилейный».
Финны с 6 очками идут на третьем месте в общем зачете Евротура. Первое место занимает сборная России, в активе которой 15 очков.
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