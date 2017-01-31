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https://sport.mail.ru/news/hockey-europe/28615317/
31 января 2017, 17:30 | Хоккей: Европа | Советский спорт

Коскинен вызван в сборную Финляндии на шведский этап Евротура

Тренерский штаб сборной Финляндии определился с составом на «Шведские хоккейные игры».

Вратари: Юха Метсола («Амур»), Микко Коскинен (СКА).

Защитники: Микко Лехтонен («Коокоо»), Томми Кивисте («Автомобилист»,), Мика Койвисто («Юкурит»), Нико Миккола («Калпа»), Микко Коуса («Пеликанс»), Кристиан Някювя («Линчопинг»), Йоонас Ярвинен («Куньлунь»), Илари Меларт («Лулео»).

Нападающие: Аннти Суомела, Йонас Няттинен (оба — ЮП), Хенрик Хаапала, Юкка Пелтола, Вели-Матти Савинайнен (все — «Таппара»), Сакари Маннинен (ХПК), Нико Оямяки, Ярно Кярки (оба — «Эссет»), Роопе Хинтц (ХИФК), Олли Палола («Вякшо»), Аннти Эркинюнтти («Пеликанс»), Томи Саллинен («Куньлунь»).

Напомним, шведский этап Евротура пройдет с 9 по 12 февраля в Гетеборге. 9 февраля сборная Финляндии сыграет вынесенный матч против России в петербургском СК «Юбилейный».

Финны с 6 очками идут на третьем месте в общем зачете Евротура. Первое место занимает сборная России, в активе которой 15 очков.

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Новости Европейского хоккея

Вратарь СКА Коскинен вошел в состав сборной Финляндии на Шведские хоккейные игры

Вратарь СКА Коскинен вошел в состав сборной Финляндии на Шведские хоккейные игры

МОСКВА, 30 янв — Р-Спорт. Вратарь петербургского СКА Микко Коскинен вошел в состав сборной Финляндии на третий этап Еврохоккейтура, Шведские игры, сообщается на официальном сайте Финского хоккейного союза.
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