Коскинен вызван в сборную Финляндии на шведский этап Евротура

Вратари: Юха Метсола («Амур»), Микко Коскинен (СКА).

Защитники: Микко Лехтонен («Коокоо»), Томми Кивисте («Автомобилист»,), Мика Койвисто («Юкурит»), Нико Миккола («Калпа»), Микко Коуса («Пеликанс»), Кристиан Някювя («Линчопинг»), Йоонас Ярвинен («Куньлунь»), Илари Меларт («Лулео»).

Нападающие: Аннти Суомела, Йонас Няттинен (оба — ЮП), Хенрик Хаапала, Юкка Пелтола, Вели-Матти Савинайнен (все — «Таппара»), Сакари Маннинен (ХПК), Нико Оямяки, Ярно Кярки (оба — «Эссет»), Роопе Хинтц (ХИФК), Олли Палола («Вякшо»), Аннти Эркинюнтти («Пеликанс»), Томи Саллинен («Куньлунь»).

Напомним, шведский этап Евротура пройдет с 9 по 12 февраля в Гетеборге. 9 февраля сборная Финляндии сыграет вынесенный матч против России в петербургском СК «Юбилейный».

Финны с 6 очками идут на третьем месте в общем зачете Евротура. Первое место занимает сборная России, в активе которой 15 очков.