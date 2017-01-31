Шарль Лингле подписал контракт с берлинским «Айсбереном»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Напомним, что вчера, 30 января, Лингле остался без клуба, покинув финскую «Таппару». Форвард провел в команде всего месяц и успел принять участие в одиннадцати матчах, в которых набрал пять результативных баллов (2+3).

В нынешнем сезоне чемпионата Германии «Айсберен», являющийся многократным чемпионом страны, идет на 10-м месте с 55 набранными баллами после 44 игр.