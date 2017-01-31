Шарль Лингле подписал контракт с берлинским «Айсбереном»
Нападающий сборной Беларуси и
экс-форвард минского «Динамо» Шарль Лингле подписал контракт с берлинским «Айсбереном».
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Напомним, что вчера, 30 января, Лингле остался без клуба, покинув финскую «Таппару». Форвард провел в команде всего месяц и успел принять участие в одиннадцати матчах, в которых набрал пять результативных баллов (2+3).
В нынешнем сезоне чемпионата Германии «Айсберен», являющийся многократным чемпионом страны, идет на 10-м месте с 55 набранными баллами после 44 игр.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter