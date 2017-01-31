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31 января 2017, 9:22 | Хоккей: Европа | «Прессбол»

Шарль Лингле подписал контракт с берлинским «Айсбереном»

Нападающий сборной Беларуси и экс-форвард минского «Динамо» Шарль Лингле подписал контракт с берлинским «Айсбереном».

Нападающий сборной <span class=error>Беларуси</span> и <nobr>экс-форвард</nobr> минского Динамо Шарль <span class=error>Лингле</span> подписал контракт с берлинским <span class=error>Айсбереном</span>. Увеличить
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Напомним, что вчера, 30 января, Лингле остался без клуба, покинув финскую «Таппару». Форвард провел в команде всего месяц и успел принять участие в одиннадцати матчах, в которых набрал пять результативных баллов (2+3).

В нынешнем сезоне чемпионата Германии «Айсберен», являющийся многократным чемпионом страны, идет на 10-м месте с 55 набранными баллами после 44 игр.

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