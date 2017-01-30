Вратарь СКА Коскинен вошел в состав сборной Финляндии на Шведские хоккейные игры

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Матчи Шведских хоккейных игр пройдут в Гётеборге с 9 по 12 февраля 2017 года. Сборная Финляндии начнет турнир с вынесенного матча с командой России, который состоится 9 февраля в Санкт-Петербурге. Среди вызванных тренерским штабом финской сборной игроков есть пять представителей Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), но при этом ни одного хоккеиста из «Йокерита». Помимо Коскинена, это вратарь «Амура» Юха Метсола, защитник «Автомобилиста» Томми Кивистё, а также игроки китайского «Куньлуня» Йоонас Ярвинен и Томи Саллинен.

Всего в сборную Финляндии вызваны 22 хоккеиста:

вратари — Юха Метсола («Амур», Хабаровск), Микко Коскинен (СКА, Санкт-Петербург);.

защитники — Микко Лехтонен («КооКоо», Финляндия), Томми Кивистё («Автомобилист», Екатеринбург), Мика Койвисто («Юкурит», Финляндия), Нико Миккола («КалПа», Финляндия), Микко Коуса («Пеликанс», Финляндия), Кристиан Някювя («Линчёпинг», Швеция), Йоонас Ярвинен («Куньлунь», Китай), Илари Меларт («Лулео», Швеция);.