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30 января 2017, 18:39 | Хоккей: Европа | Р-Спорт

Вратарь СКА Коскинен вошел в состав сборной Финляндии на Шведские хоккейные игры

МОСКВА, 30 янв — Р-Спорт. Вратарь петербургского СКА Микко Коскинен вошел в состав сборной Финляндии на третий этап Еврохоккейтура, Шведские игры, сообщается на официальном сайте Финского хоккейного союза.

МОСКВА 30 <span class=error>янв</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> Вратарь петербургского <span class=error>СКА</span> <span class=error>Микко</span> Коскинен вошел в состав сборной Финляндии на третий этап Еврохоккейтура Шведские игры сообщается на официальном сайте Финского хоккейного союза. Увеличить
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Матчи Шведских хоккейных игр пройдут в Гётеборге с 9 по 12 февраля 2017 года. Сборная Финляндии начнет турнир с вынесенного матча с командой России, который состоится 9 февраля в Санкт-Петербурге. Среди вызванных тренерским штабом финской сборной игроков есть пять представителей Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), но при этом ни одного хоккеиста из «Йокерита». Помимо Коскинена, это вратарь «Амура» Юха Метсола, защитник «Автомобилиста» Томми Кивистё, а также игроки китайского «Куньлуня» Йоонас Ярвинен и Томи Саллинен.

Всего в сборную Финляндии вызваны 22 хоккеиста:

вратари — Юха Метсола («Амур», Хабаровск), Микко Коскинен (СКА, Санкт-Петербург);.

защитники — Микко Лехтонен («КооКоо», Финляндия), Томми Кивистё («Автомобилист», Екатеринбург), Мика Койвисто («Юкурит», Финляндия), Нико Миккола («КалПа», Финляндия), Микко Коуса («Пеликанс», Финляндия), Кристиан Някювя («Линчёпинг», Швеция), Йоонас Ярвинен («Куньлунь», Китай), Илари Меларт («Лулео», Швеция);.

форварды — Антти Суомела, Йонас Наттинен (оба — ЮИП, Финляндия), Вели-Матти Савинайнен, Хенрик Хаапала, Юкка Пелтола (все — «Таппара», Финляндия), Сакари Маннинен (ХПК, Финляндия), Нико Оямяки, Ярно Кярки (оба — «Эссят», Финляндия), Роопе Хинтц (ХИФК, Финляндия), Олли Палола («Векшё Лейкерс», Швеция), Томи Саллинен («Куньлунь», Китай), Антти Эркинюнтти («Пеликанс», Финляндия).

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