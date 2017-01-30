Вратарь СКА Коскинен вошел в состав сборной Финляндии на Шведские хоккейные игры
МОСКВА, 30 янв —
Р-Спорт. Вратарь петербургского СКА Микко Коскинен вошел в состав сборной Финляндии на третий этап Еврохоккейтура, Шведские игры, сообщается на официальном сайте Финского хоккейного союза.
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Матчи Шведских хоккейных игр пройдут в Гётеборге с 9 по 12 февраля 2017 года. Сборная Финляндии начнет турнир с вынесенного матча с командой России, который состоится 9 февраля в
Всего в сборную Финляндии вызваны 22 хоккеиста:
вратари — Юха Метсола («Амур», Хабаровск), Микко Коскинен (СКА, Санкт-Петербург);.
защитники — Микко Лехтонен («КооКоо», Финляндия), Томми Кивистё («Автомобилист», Екатеринбург), Мика Койвисто («Юкурит», Финляндия), Нико Миккола («КалПа», Финляндия), Микко Коуса («Пеликанс», Финляндия), Кристиан Някювя («Линчёпинг», Швеция), Йоонас Ярвинен («Куньлунь», Китай), Илари Меларт («Лулео», Швеция);.
форварды — Антти Суомела, Йонас Наттинен (оба — ЮИП, Финляндия),
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