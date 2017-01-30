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https://sport.mail.ru/news/hockey-europe/28602991/
30 января 2017, 18:40 | Хоккей: Европа | Чемпионат.com

Вячеслав Быков назначен консультантом главного тренера во «Фрибурге»

Известный российский тренер Вячеслав Быков назначен консультантом главного тренера «Фрибурга», сообщается на официальном сайте клуба.

Такое решение было принято после обсуждения руководством и игроками ситуации в клубе. Быков, входящий в совет директоров швейцарского клуба, и главный тренер команды Ларри Хурас пришли к выводу, что их совместная работа поможет команде выйти из кризиса.

«Фрибург» занимает предпоследнее место в турнирной таблице после 41 матча, отставая от зоны плей-офф на 17 очков.
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