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30 января 2017, 18:19 | Хоккей: Европа | Р-Спорт

Девять игроков из КХЛ вызваны в сборную Чехии на шведский этап Евротура

МОСКВА, 30 янв — Р-Спорт. Назван состав сборной Чехии по хоккею на этап Евротура в Швеции, сообщается на официальном сайте Чешского хоккейного союза.

В рамках «Шведских игр» сборная Чехии сыграет с хозяевами этапа 9 февраля, спустя два дня встретится со сборной Финляндии, а 12 февраля — с командой России.

Полностью состав сборной Чехии, куда вошли девять игроков из клубов КХЛ, на предстоящие матчи выглядит следующим образом:

вратари — Павел Францоуз («Трактор», КХЛ), Якуб Коварж («Северсталь», КХЛ);.

защитники — Томаш Дворжак («Энергия» Карловы Вары), Ян Коларж («Амур», КХЛ), Лукаш Клок («Витковице»), Томаш Кундратек («Слован», КХЛ), Адам Полашек («Сибирь», КХЛ), Ян Рутта («Хомутов»), Радим Шимек, Ондржей Витасек (оба — «Били Тигржи»);.

нападающие — Михал Бирнер («Фрибур-Готтерон», Швейцария), Петр Холик («Злин»), Томаш Гика, Радан Ленц (оба — «Млада Болеслав»), Петр Йелинек («Били Тигржи»), Давид Кампф, Владимир Ружичка (оба — «Хомутов»), Лукаш Кашпар («Динамо» Москва, КХЛ), Ян Коварж («Металлург» Магнитогорск, КХЛ), Доминик Кубалик («Пльзень»), Лукаш Радил («Спартак», КХЛ), Томаш Зогорна («Амур», КХЛ).
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