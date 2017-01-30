Девять игроков из КХЛ вызваны в сборную Чехии на шведский этап Евротура

В рамках «Шведских игр» сборная Чехии сыграет с хозяевами этапа 9 февраля, спустя два дня встретится со сборной Финляндии, а 12 февраля — с командой России.

Полностью состав сборной Чехии, куда вошли девять игроков из клубов КХЛ, на предстоящие матчи выглядит следующим образом:

вратари — Павел Францоуз («Трактор», КХЛ), Якуб Коварж («Северсталь», КХЛ);.

защитники — Томаш Дворжак («Энергия» Карловы Вары), Ян Коларж («Амур», КХЛ), Лукаш Клок («Витковице»), Томаш Кундратек («Слован», КХЛ), Адам Полашек («Сибирь», КХЛ), Ян Рутта («Хомутов»), Радим Шимек, Ондржей Витасек (оба — «Били Тигржи»);.

нападающие — Михал Бирнер («Фрибур-Готтерон», Швейцария), Петр Холик («Злин»), Томаш Гика, Радан Ленц (оба — «Млада Болеслав»), Петр Йелинек («Били Тигржи»), Давид Кампф, Владимир Ружичка (оба — «Хомутов»), Лукаш Кашпар («Динамо» Москва, КХЛ), Ян Коварж («Металлург» Магнитогорск, КХЛ), Доминик Кубалик («Пльзень»), Лукаш Радил («Спартак», КХЛ), Томаш Зогорна («Амур», КХЛ).